Miért jó egy keresztény gólyatábor? – Fiatalok jelentkezését várja a HEGY

A felejthetetlen élményt nyújtó gólyatáborról az egyik fő szervezővel, Palánki Orsolyával és Katona Borbála szervezővel beszélgettünk. Mindketten negyedéves egyetemi hallgatók.

– Mikor és miért indult az első gólyatábor?

Palánki Orsolya (a továbbiakban P. O.): 2008-ban volt az első. Nemrég döbbentünk rá, hogy a mostani gólyák többsége éppen akkor született. Pannonhalmi bencés diákok kezdeményezték és szervezték az első alkalmat, mert szerettek volna alternatívát nyújtani az egyetemi gólyatáborok mellé. Az évek során hatalmas fejlődésen ment keresztül a HEGY – nőtt a létszám, a színvonal, a támogatóinknak köszönhetően gazdagodtak a programok.

– Hány résztvevőt tudnak fogadni?

P. O.: Az első táborokban 30–50, az utóbbi években pedig már jellemzően 150 fő vett részt a gólyatáborban. 2022-ben tetőzött a létszám, amikor mi voltunk gólyák; akkor közel 200 táborozó és 70 szervező volt. Az egyetemi gólyatáborok általában 500 fősek, a miénk intimebb, barátságosabb. Kiscsoportokban dolgozunk, személyesebb a légkör.

– Említették a támogatókat. Kik ők?

P. O.: Egyházmegyék, püspökök, iskolák, cégek, vállalkozások, magánszemélyek és korábbi évek gólyái, akik most már családos, dolgozó emberek. Vannak olyanok is, akiktől természetbeni támogatást kapunk, élelmiszert, termékeket, hasznos tárgyakat.

Minden nagylelkű felajánlás jó helyre megy. Nagyon hálásak vagyunk a támogatóinknak, mert a segítségükkel olyan ajtók nyílnak meg, amelyekről saját erőforrásból nem is álmodhatnánk.

– Milyen lesz a mostani táborhely?

Katona Borbála (a továbbiakban K. B.): Szolnok-Tiszaligeten van egy turisztikai központ, táboroztató hely. Jó emlékek fűznek hozzá minket, hiszen itt voltunk gólyák Orsival 2022-ben, majd 2023-ban már szervezőként vettünk részt az itteni táborban. Kis házakban lehet megszállni, mindegyikben két, 3–6 fős, emeletes ágyas szoba és kulturált vizesblokk van. Hatalmas a terület, nagy rétekkel és fás ligetekkel. Egy hónapja, amikor bejártuk a helyszínt, úgy éreztük, a hatalmas platánfáknak köszönhetően itt két fokkal hűvösebb van. A táborhely adottságai nagyon jók, sokféle program lebonyolítására, köztük sportolásra is lehetőség van itt.

– Honnan indulnak a táborozók?

K. B.: Budapestre gyűjtjük össze a gólyákat, a Nyugati pályaudvarról indulunk, vonattal. A szervezők kisebbik része ott várja, a nagyobbik része pedig a táborban fogadja őket. Regisztráció után ismerkedés és városvetélkedő következik.

Évek óta ez az egyik legélvezetesebb program számomra, volt, hogy én szerveztem a játékokat. Állomásokat kell végigjárniuk a gólyáknak, pontokat szerezniük, közben pedig megismerik egymást, a táborhelyet és a környéket.

– A napirendben megnyilvánul, hogy ez egy keresztény gólyatábor?

K. B.: Minden nap egy húszperces fakultatív reggeli imával indul, ezenkívül van egy rövidebb reggeli és esti ima is. Az egyik nap kifejezetten lelki jellegű, ennek során elmélyítjük keresztény mivoltunkat. A keresztény szót szoktuk használni, hiszen a táborba minden felekezetből várjuk a fiatalokat.

P. O.: Már az indulásra is jellemző volt a sokszínűség.

A táborban jól megférnek egymással a felezetek, mindenki a közös pontokat találja meg, és nem azt, ami elválaszt.

Igyekszünk olyan imádságokat mondani, amelyek mindenkinek megfelelnek. A lelkinapokra papokat, szerzeteseket, nővéreket, protestáns lelkészeket hívunk, hogy mindenki találjon magának való lelkivezetőt, gyóntatót. Jó, hogy itt más felekezetekkel is ismerkedni lehet. Nálunk a lelki és a szórakoztató programok kiegészítik egymást, mindenki azt élheti meg, amit keres.

– Idén kiket hívtak meg a lelkinapra?

K. B.: Az előadóink Fábry Kornél püspök atya és Kajtor Domonkos jezsuita atya lesznek. Sok papot hívtunk meg, köztük Babos Áront, Szlama Ákos pedig több napot tölt velünk.

P. O.: A papok és lelkészek évről évre visszatérnek hozzánk, például Barkó Ágoston OSB. Gombkötő Beáta lesz az evangélikus, Dobos Ágoston a református lelkészünk – de ez a lista nem végleges, még sok lelkivezetővel egyeztetünk. Igyekszünk meghívni azokat, akik budapesti és vidéki egyetemi lelkészségeken szolgálnak. A gólyákat szeretnénk olyan közösségek felé terelni, amelyekhez kapcsolódhatnak egyetemi éveik során. A HEGY egy országos és egyetemektől független gólyatábor.

Az egész országból várunk fiatalokat, függetlenül attól, hogy melyik egyetemre mennek. Akkor is jöhetnek, ha mégsem jutnak be az egyetemre, ha netán dolgoznak inkább, vagy halasztanak.

– Milyen programok várhatók a további napokon?

K. B.: A második napon hasznos információkkal szolgálunk az egyetemekről. Aznap lesz borkóstoló, amit idén Magyarország tájegységei szerint rendezünk meg. Szerdán tartjuk a lelkinapot, amelyen budapesti és vidéki közösségeket is bemutatunk. Eljönnek az Új Jeruzsálem, a Műegyetemi Katolikus Közösség, az Antiochia, az 1RE Egyetemi Református Misszió, az ELTE Misszió és a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) képviselői; röviden bemutatkoznak, és kérdezhetnek tőlük a gólyák.

A lelkinapot csenddel és zenés imaesttel zárjuk. Csütörtökön sportnapot tartunk, melyen lesz méta, foci, aerobik, street workout, röpi, pingpong és még sok más. Este, a sportnap végén van a tábortűz – ekkor cserkészjátékokat játszunk, eszünk, iszunk, mulatunk, énekelünk, a végén pedig táncház szokott lenni.

P. O.: Péntekre előadással és workshoppal készülünk, amit nagylelkű támogatóink tartanak. Ők mindenféle cégtől, szervezettől, közösségtől érkeznek. Izgalmas dolgokat osztanak meg velünk, melyek által betekintést nyerhetünk a felnőtt életbe, megismerjük, mit jelent vállalkozónak lenni, társadalmilag felelősséget vállalni. Este pedig elérkezünk a tábor csúcspontjához, a bálhoz. A hét folyamán három alkalommal társastáncoktatáson vesznek részt a gólyák, megtanulják az angol és a bécsi keringőt, a rumba, a csacsacsa és esetleg a rocky alaplépéseit, egyszerűbb figuráit. A hét közben elsajátított tánctudást kamatoztatják a bálon. Erre nagyon stílusos ruhákkal készülnek a táborozók a kerettörténetnek megfelelően.

A báli hangulat aztán persze fiatalosabb buliba csap át. Próbáljuk arra bátorítani a gólyákat, hogy felelősségteljesen fogyasszanak alkoholt. Az egyetemen úgyis találkoznak majd vele, csak esetleg nem ilyen kulturált közegben. Fontosnak tartjuk, hogy jó élményeket szerezzenek ezzel kapcsolatosan, a borkóstolón és a bálon is.

K. B.: Szombatra esik augusztus 15-e, Nagyboldogasszony ünnepe. Ekkor lesz egy hálaadó szentmisénk, amelyet Hartung Ferenc szolnoki atya mutat be. Ő már több alkalommal járt nálunk gyóntatóként.

P. O.: A tábor végén a gólyáknak útravalóul egy füzetet adunk, amelyben összegyűjtve megtalálják az előadók témáit, bemutatjuk a papokat, a lelkészeket, a közösségeket, valamint hasznos információkat nyújtunk az egyetemekről, az egyetemek közelében lévő éttermekről, kávézókról. A füzetben még extra kuponok is vannak, amelyekkel mi és a támogatóink szeretnénk segíteni az egyetemkezdést, és azt, hogy megtalálják az általunk már jól ismert „menő kajálós helyeket”.

– Mi alapján osztják be kiscsoportokba a gólyákat?

P. O.: 8–10 fős kiscsoportokat alakítunk ki. Igyekszünk jól megkeverni a táborozókat, akik az ország sokféle területéről és iskoláiból érkeznek, és sokféle területre mennek tovább. A vetélkedőn a kiscsoportjukkal vesznek részt, és az előadások témáit is kiscsoportokban beszélik meg. Ezeket az előadásokat párkapcsolati, lelki és közéleti témában tartják a meghívott előadóink.

Fábry Kornélé lesz a lelki téma, Kajtor Domonkos SJ pedig arról fog beszélni, hogy milyen a mesterséges intelligencia etikus és keresztény életvitelbe illeszkedő felhasználása. A párkapcsolati előadó még meglepetés, de nagyon várjuk, hogy az ő kilétét is elárulhassuk.

K. B.: A résztvevők hamar feloldódnak a táborban. Általában két szervező vezet egy kiscsoportot, hozzájuk bármivel fordulhatnak a gólyák. Úgy tapasztaljuk, hogy a táborozók nagyon nyitottak, ami nem csoda, hiszen most kezdenek új életet, sokan egy teljesen új városban. Én is Győrből kerültem Budapestre. A tábor remek lehetőség volt arra, hogy új barátokat szerezzek, emellett magamat is jobban megismerhettem, és az istenkapcsolatom is elmélyült.

P. O.: A szervezőcsapatunk nagyrészt korábbi gólyákból áll, köztünk is nagyon jó a hangulat. Amikor először jöttem a gólyatáborba, kicsit szkeptikus voltam. Nem vágytam egész hetes lelkigyakorlatra gólyatábor helyett. Kellemesen csalódtam.

Befogadó, közvetlen, érdeklődő társaságra találtam, olyan fiatalokra, akik őszintén kíváncsiak voltak arra, hogy mi van velem. Az első táborból származó barátaim négy év után is a lehető legközelebb állnak hozzám. Bárkinek szívesen ajánlom a tábort, annak is, aki esetleg introvertáltabb, mert ez egy olyan közeg, ahol meg lehet nyílni.

– Mi a tábor célja?

P. O.: A gólyák egy új élet kezdetén állnak, befejezték a gimnáziumi tanulmányaikat, most kezdik a felnőtt életüket. A tábor célja az is, hogy elindítsuk őket az útjukon, megtartsuk őket a hitben, megmutassuk, hogy a fiatal felnőtt keresztények sokan vannak. Tudatosítani szeretnénk bennük, hogy

a közösség mi vagyunk, és amit mi teszünk, azt kapjuk vissza másoktól. Felelősek vagyunk magunkért és azért a képért, amit a világnak közvetítünk a kereszténységről mi, fiatalok.

Igyekszünk befogadó, kötetlen közeget ajánlani a gólyáknak, olyat, ahol jól érzik magukat, és ahol a problémáikat, konfliktusaikat is orvosolni tudjuk.

– Ki biztosítja ehhez az anyagi hátteret?

P. O.: 2024 júliusában létrejött a HEGY Alapítvány, amelynek fő célkitűzése a stabil anyagi háttér biztosítása. Akik itt dolgoznak, sok időt és energiát fektetnek abba, hogy lehetőséget teremtsenek a részvételre olyan gólyáknak is, akik anyagi okok miatt nem tudnának eljönni a táborba. A honlapunkon látható, hogy sávos rendszerben kell fizetni a táborért. Aki időben elköteleződik, és ezzel nekünk is segít a szervezésben, annak kicsit több kedvezményt tudunk adni. Emellett igyekszünk segíteni azoknak is, akik nehezebb anyagi körülmények közül érkeznek. Ezzel a céllal indítottuk el a „Hívj meg valakit a táborba!” támogatói programot, amin keresztül célzott adományokkal segíthetnek a társaiknak azok, akiknek erre lehetőségük van. Az így befolyó összeg azonban sokszor csak a kérések egy töredékének teljesítését teszi lehetővé. A hiányzó forrást az alapítvány teszi hozzá ehhez. A tábor díjában benne van a szállás, az étkezések, a programokon való részvétel, a most még titkos ajándékok és meglepetések, illetve a tábori póló, sőt a többi gólyatábortól eltérően a teljes italfogyasztás is. A napi háromszori étkezés mellett lesz uzsonna, tízórai, gyümölcsök, nassolnivaló. A konyha megfelelő ételt tud biztosítani az ételérzékenyeknek is.

K. B.: Aki úgy érzi, hogy szüksége van támogatásra, keressen minket bátran! Akinek pedig lehetősége van arra, hogy segítse mások táborozását, az a honlapunkon megtalálja, hogyan támogathatja a missziónkat.

Információk és jelentkezés ITT.

Fotó: Merényi Zita; a HEGY Keresztény Gólyatábor saját fotói – készítették: Gödör Nóra és Hegedűs-Frey Márton

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2026. június 21-i számában jelent meg.