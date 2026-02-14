Mindannyiunkra sok munka vár az Úr szőlőjében – Szerzetesekkel találkozott Felföldi László püspök

A főpásztor köszöntőjében kifejezte háláját és köszönetét a szolgálatért, melyet a szerzetesek a Pécsi Egyházmegyében végeznek.

A szőlőmunkásokról szóló jézusi példabeszédet idézte. A szőlő az egész világot jelenti, melynek Isten tervei szerint át kell alakulnia mindaddig, míg el nem jön véglegesen Isten országa. Ezért nincs idő a tétlenségre, amikor mindannyiunkra oly sok munka vár az Úr szőlőjében.

Korunk társadalma remény és nyugtalanság közepette él, súlyos félelmek gyötrik gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális téren. A megszentelt életet élő szerzetesek, a papok és a világi hívők is a szőlőskertbe kapnak meghívást, hogy teljesítsék karizmáik szerinti küldetésüket. Jézus, mint minden tanítványától, azt várja tőlük, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek.

Az élet különböző szakaszaiban ma is hívja Isten az embereket, hogy legyenek szőlőmunkások. A hivatásgondozás az jelenti, hogy azokra kell figyelni és azokat kell kísérni, akiket Isten megszólít, mert majd ebből a közösségből kristályosodik ki azoknak a köre, akiket Isten szövetségre, különleges hivatásra hív.

A megyéspüspök arra kérte a szerzetes lelkipásztorokat, szerzetes testvéreket és nővéreket, hogy a jövőben kapcsolódjanak be az egyházmegyei plébániai ifjúsági csoportok életébe, a bérmálkozás szentségének vételére készülőkkel való pasztorális küldetés megvalósításába.

A Pécsi Egyházmegye területén jelenleg nyolc szerzetesrendhez tartozó közösség éli mindennapjait: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Betegápoló Irgalmasrend, a Sarutlan Kármelita Nővérek, a Nyolc Boldogság Közösség, a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur), a Jézus Társasága (jezsuiták), a Magyar Pálos Rend és a Kisebb Testvérek Rendje (ferencesek).

