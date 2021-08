Minden eddiginél több lakója van a debreceni görögkatolikus roma szakkollégiumnak

Sorra érkeztek az új „fecskék” augusztus 24-én a kollégiumba, ahol már nagyon várta őket Rózsahegyiné Juhász Éva igazgató. Mindenkihez volt néhány kedves szava, jótanácsa, ami el is kel ilyenkor, hiszen messziről érkeznek az új lakók „idegenbe”. Egyesek bátortalanabbul, némi honvággyal megküzdve; mások kíváncsisággal telve, és izgatottan fedezik fel maguknak azt a közeget, ami jó néhány évig lesz majd mindennapjaik része.

Kozák Lizett Budapestről jött a cívisvárosba, miután sikeresen felvételizett a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karára. Hegedűtanárnak készül, de akkor is nagyon boldog lesz, ha egy szimfonikus zenekarban kap helyet.

„A nővérem már három éve tanul Debrecenben, így első kézből tudom, hogy mennyire színvonalas az oktatás az egyetemen, és milyen jó az élet a szakkoliban. A testvérem főként a közösségi életet emelte ki, illetve hogy a szervezett programoknak köszönhetően sose lehet unatkozni. Nagyon várom, hogy beköltözzek és elkezdődhessen életem egyik – remélhetőleg – legszebb kalandja” – mondta a fiatal lány.

Várakozásokkal telve érkezett Radványi Rafael is Gyulaházáról. Gyorsan be is vetette magát a mélyvízbe, és már a beiratkozás napjaiban elkezdte teljesíteni a szeptemberi önkéntes munkát. A szakkollégiumi lét feltétele ugyanis az, hogy a diákok minden hónapban három órát önkénteskedjenek egy tetszőleges helyen. Rafi a Debreceni Karitatív Testület tanszergyűjtési akcióját segítette.

„Nagyon szeretek önkénteskedni, az érettségihez kötelező ötvenórás közösségi szolgálatot is örömmel teljesítettem. Annak során idősek otthonában voltam, és csupa kedves emberrel ismerkedtem meg, lelkileg nagyon sokat adott az a pár nap. De szórólapot is osztogattam már, aminek azért örültem végül, mert én alapból elég szégyellős vagyok, de így kimozdultam a komfortzónámból, és nőtt az önbizalmam” – mondta el a fiatalember, aki a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karára nyert felvételt.

Rózsahegyiné Juhász Éva azt mesélte Rafiról, hogy se szeri, se száma a díjaknak, okleveleknek, amiket eddigi tanulmányai során szerzett. Pedig igencsak hátrányos helyzetűnek tekinthető, hiszen édesanyja egyedül neveli, és közfoglalkoztatotti bérből igyekszik támogatni őt. A fiatalember kitűnő példa arra, milyen céllal is jött létre tíz évvel ezelőtt a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. Az Európában is egyedülálló rendszer hazánkban a történelmi egyházak égisze alatt működik, azért, hogy megteremtésék az új roma keresztény középosztályt.

Az igazgató asszony nagy örömmel mesélte, hogy ez az első tanév, amikor kizárólag roma származású diákok nyertek felvételit a kollégiumba, összesen tízen. Így velük együtt harmincegy lakója lesz a 2021/22-es tanévben a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégiumnak.

„Augusztus 24–27. között a szemesztert megelőző csapatépítés történik. Részletesen elmeséljük nekik szakmai programunkat, ami az ösztöndíj szabályzatunk alapját is képezi. Majd végigmegyünk azon, hogy mit jelent a mentorral való találkozás, hol lehet önkéntes munkát végezni, nyilvánosságra hozzuk a közösségi programjainkat, és felmérjük, kinek van igénye nyelvi órákra” – részletezte az igazgató a beiratkozás menetét.

Az önkéntes munka kapcsán megjegyezte, mennyire jó látni, ahogy igazán megszeretik ezt a „műfajt” a diákok, és ha kezdetben még muszájból is csinálja valaki, a kollégiumi lét végére igazán szívből végzi el.

A tábor első napjából nem maradhatott ki az ima: Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vecsernyére várta a főszékesegyházba a régi és új diákokat, a szertartást követően pedig kötetlen beszélgetés kezdődött. Ennek során esett szó arról is, hogy a fiatalok egy része nem görögkatolikus, sőt még csak nem is feltétlenül vallásos, ám ezt nem is szeretnék rájuk erőltetni.

„A görögkatolikusság csak egy többlet, amit adni tudunk az itt eltöltött évekhez. Noha szertartásaink kissé bonyolultak, de ha valaki megszereti őket, akkor megláthatja benne a mélységet” – mondta a főpásztor, és a Rómaiaknak írt levélből származó idézet nyomán azt kívánta a diákoknak, hogy szeressék Istent, és akkor minden a javukra válik.

A fiatalok a következő napokat a Tisza-tó környékén töltik, ahol kerékpár- és csónaktúrák várnak rájuk.

Forrás: H Varga Eszter/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír