Mindent megújítani Krisztusban – Újjászületett a nyolcszáz éves Lövőpetri temploma

Egy esemény befogadását meghatározhatja az odavezető út is. A 800 éves történelmű, Árpád-korban alapított Lövőpetri a kisvárdai járás zárt, futóhomokos területén található. Többfelől megközelíthető, de az utak néhol egynyomvonalúak; máshol a sűrű növényzet boltívként öleli körül az autót. A szem rengeteg mezőt, szántóföldet, kaszálót, erdőt fog fel az elsuhanó vidékből.

A természet övezte, elszigeteltebb lakóterületek rendszerint zártabb, tartózkodóbb közösségeket sejtetnek. Annál inkább szembetűnő a szolgálatkészség és közvetlenség, amellyel a vendég felé fordulnak a község lakói.

Augusztus utolsó vasárnapján a Szent X. Piusz pápa tiszteletére szentelt görögkatolikus templom búcsúját ünnepelték, a Szent Liturgiát Szocska A. Ábel megyéspüspök vezette.

A szertartás elején a megújult templomkülsőt, a végén pedig a felújított keresztet áldotta meg a főpásztor. Az ünnepre közös összefogással új terítők, új szőnyeg került a templomba. A nyíregyházi székesegyház adományaként pedig egy körmeneti kereszt is a lövőpetri közösség tulajdona lett.

A kis településen ezen a hétvégén az elszármazottak és nagylelkű adakozók, az anyaegyházközség tagjai, Nyírlövő további filiái, a társfelekezetek hívei is megfordultak: a hétköznap kis lélekszámú görögkatolikus közösség megnövekedett, megtöltve a kicsiny templomot, melyben szokásosan – templomuk nem lévén – római katolikus szentmisét is tartanak rendszeresen, segítve ezzel a testvéreknek saját rítus gyakorlását.

Jelen volt továbbá Lukács József, Lövőpetri polgármestere; Durbák Ferenc, Nyírlövő polgármestere; Halinda Gyula ökonómus atya, Németh János mezőladányi plébános, Babják Tibor akolitus.

„Instaurare omnia in Christo” – kezdte prédikációját a névadó szent pápa jelmondatával a hierarcha. „A latin kifejezés (»Mindent megújítani Krisztusban«) az ünnep hívószava is lehetne. Ahogyan megújult a templom, mindannyiunknak meg kell újulnia Krisztusban” – mondta a püspök.

„S ehhez bátorságra van szükség. Belevágni egy templomfelújításba a kudarctól való félelem miatt nehéz. Akárcsak életünk megváltoztatásakor: megújulni Krisztusban azt jelenti, hogy megváltoztatjuk gondolkodásmódunkat. Ahogyan Krisztus a gazdag ifjúnak mondja: változtass életeden az én tanításaim szerint – add el mindened. Rá kell tekintenünk olykor saját magunkra, életünkre, s ha romos a lelkiállapotunk, újuljunk meg Krisztusban, gyökeresen, gondolkodásmódunkban is” – tanított Szocska Ábel püspök.

A főpásztornak Lövőpetriben készített kézműves finomságokkal köszönték meg a jelenlétet. A hála szavait Nagy Tibor atya, a helyi görögkatolikus szolgálattevő, valamint Lukács József, Lövőpetri polgármestere és a helyi közösséget képviselő testületi tag is kifejezte nemcsak a főpásztor, de minden jóakaró felé, akik valamilyen módon segítették az ügyüket. A hála és szeretet gesztusa volt az ünnepi asztal is, ahol a jelenlévők a helyiek vendégszeretetét és összefogását is dicsérték.

Szocska Ábel végül olajkenetben részesítette a híveket, akik antidórt (megáldott, de nem felszentelt kenyér, amelyet a liturgia végén osztanak ki a híveknek – a szerk.) és apró ajándékot is kaptak emlékbe.

Lövőpetriben 1958-ban készült el a Szent X. Piusz görögkatolikus kápolna, amelynek ikonosztázion alapképeit, Csonka Lajos munkáit a nyírvasvári templomból hozták ide. A kápolna romló állapota miatt 2003-ban a régi mellé egy új templomot építettek Pásztor István egykori parókus irányításával, a Durbák és Maczinkó családok felajánlásával. Az új templom új ikonosztázionját (Mosolygó Béla egykori nyírlövői parókus irányítása alatt) Sallai Géza tervezte 2012-ben, majd festette meg 2014-ben, végül (Nagy Tibor atya szolgálata idejében) 2015. szeptember 6-án Orosz Atanáz akkori apostoli kormányzó szentelte meg. Az új képfal költségeit Durbák Józsefné és családja ajánlotta fel. 2025-ben Nagy Tibor atya irányításával a templom teljes külső felújításon esett át, a kerítés és a templomkertben lévő kereszt szintén megújult. A kivitelezést Imre Gábor, Ésik Csaba és fiai végezték. A templomba új szőnyegek és terítők kerültek, hogy teljes díszben ünnepelhessék együtt a környék településeivel, a keresztény felekezetek tagjaival a templom születésnapját, hiszen – egyedüli görögkatolikus templomként Magyarországon – Szent X. Piusz pápa emlékezetére szentelték fel több mint húsz évvel ezelőtt. Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír