Mindszenty Kollégium néven nyolc hétvégés program indul februárban

A kollégium egy két éven át tartó, nyolc hétvégéből álló közösségi és lelki út, ahol a hit elmélyítése, a személyes fejlődés és Mindszenty József bíboros szellemi örökségének megismerése áll a középpontban.

A kollégiumi alkalmak helyszínei alapvetően: Csehimindszent, Vasvár és Oszkó.

A program különösen ajánlott mindazoknak, akik szolgálatban, nevelésben, közösségépítésben vesznek részt, de szeretettel várnak minden 18 év feletti érdeklődőt, felekezeti hovatartozástól függetlenül, aki keresi hivatását, lelki megerősödésre és közösségre vágyik.

Szakmai vezető: Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Mindszenty Társaság tagja.

Jelentkezési határidő: január 31.

Regisztrációs díj: 12 ezer Ft / alkalom.

A jelentkezés nem jelent automatikus felvételt. A motivációs kérdések megválaszolását követően a felvételt nyert hallgatókat február 10-ig értesítik a szervezők.

Első kollégiumi hétvége: február 27–március 1.

A program bentlakásos, de bejárás is lehetséges.

A részletekről és a jelentkezés módjáról a Vasvár Népfőiskola honlapján lehet tájékozódni.

