Miniszterelnökségi elismerés az MMSZ-nek és munkatársainak az Ukrajnának nyújtott segítségért

Magyarország kormánya oklevéllel ismerte el a Karitatív Tanács tagjainak, köztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és munkatársainak az ukrajnai menekültek érdekében végzett munkáját. Az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár ünnepélyes keretek között adta át február 24-én, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján Budapesten Lázár Alpárnak, a Máltai Szeretetszolgálat korábbi ügyvezetőjének, aki a szervezet képviseletében minden önkéntes és munkatárs nevében vehette át az oklevelet.

Továbbá a háború okozta krízisben kiemelkedő tevékenységéért oklevélben részesült Bisztriczki Csaba, a szervezet szállítási, logisztikai és raktározási vezetője; Deák Csaba, a máltai menekültügyi integrációs program operatív vezetője; valamint Szabján Imre, a Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjának vezetője.

A Máltai Szeretetszolgálat a háború kitörésének másnapján humanitárius segélyprogramot indított önkéntesek és képzett szakemberek bevonásával, amelynek keretében:

• 24 órás szolgálatot teljesített Beregsurányban, a magyar–ukrán határon, ahol információs pontot üzemeltetett, és fűtött sátrakkal, meleg étellel, itallal, valamint alapvető higiéniai cikkekkel várta a menekülőket;

• Budapesten, a Keleti pályaudvaron is segítette a továbbutazókat, illetve koordinálta a Magyarországon maradó menekültek elhelyezését és ellátását;

• azok számára, akik a jövőjüket tartósan Magyarországon képzelték el, komplex integrációs programot indított lakhatási támogatással, munkaerőpiaci mentorálással, magyar nyelvoktatással, a családgondozók pedig egy éven át napi szinten segítették őket az ügyintézésben;

• az elmúlt négy évben több száz tonna segélyszállítmányt (többek között élelmiszert, higiénés eszközöket, pelenkát) juttatott el kárpátaljai és belső-ukrajnai területekre a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Botár Gergely

Magyar Kurír