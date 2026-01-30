Miniszteri elismerésben részesült a Nyíregyházi Egyházmegye három munkatársa

Kultúra – 2026. január 30., péntek | 9:01
A magyar kultúra napja alkalmából január 22-én Nyíregyházán megrendezett vármegyei ünnepségen miniszteri elismerő oklevelet vehetett át többek között Szabó Irén, a Görögkatolikus Múzeum igazgatója, Pregitzer Fruzsina színművész, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója, valamint Ujteleki Zsuzsanna, a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárára munkatársa.

A Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színház Szindbád Rendezvénytermében tartott ünnepségen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nevében Román István főispán adta át a miniszteri elismerő okleveleket azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kulturális életét.

A harmincöt díjazott között köszöntötték a görögkatolikus közösség azon tagjait, akik hivatásukkal a hit és a kultúra egységét hirdetik: Szabó Irént, a Görögkatolikus Múzeum igazgatóját; Pregitzer Fruzsinát, a Móricz Zsigmond Színház Jászai Mari-díjas, érdemes művészét, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatóját; valamint Ujteleki Zsuzsannát, a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárárának levéltárosát.

Az ünnepség üzenete egyértelmű volt: a vármegye és benne az egyház kulturális ereje azokban az emberekben rejlik, akik nap mint nap alázattal dolgoznak a közösségekért és a keresztény hagyományok megőrzéséért.

