Miniszteri elismerésben részesült a Nyíregyházi Egyházmegye három munkatársa

A Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színház Szindbád Rendezvénytermében tartott ünnepségen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nevében Román István főispán adta át a miniszteri elismerő okleveleket azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kulturális életét.

A harmincöt díjazott között köszöntötték a görögkatolikus közösség azon tagjait, akik hivatásukkal a hit és a kultúra egységét hirdetik: Szabó Irént, a Görögkatolikus Múzeum igazgatóját; Pregitzer Fruzsinát, a Móricz Zsigmond Színház Jászai Mari-díjas, érdemes művészét, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatóját; valamint Ujteleki Zsuzsannát, a Nyíregyházi Egyházmegye Levéltárárának levéltárosát.

Az ünnepség üzenete egyértelmű volt: a vármegye és benne az egyház kulturális ereje azokban az emberekben rejlik, akik nap mint nap alázattal dolgoznak a közösségekért és a keresztény hagyományok megőrzéséért.

Szöveg: Z. Pintye Zsolt

Fotó: Szarka Lajos

Forrás: nyiregyhaza.hu/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír