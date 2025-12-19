Mintegy félmillióan emlékeztek a terrortámadás áldozataira a sydney-i katolikus székesegyház előtt

Három nappal a tragikus tömeggyilkosság után a helyi közösség úgy döntött, egyik karácsonyi hagyományukat idén megemlékezéssé alakítják.

A Szűz Mária-székesegyház homlokzatát minden évben fényfestés díszíti: vallásos ábrázolásokat és történeteket vetítenek az épületre. Az eseményre több ezer érdeklődő kíváncsi, családok és fiatalok érkeznek mindenfelől, hogy részt vegyenek az általában vidám karácsonyi ünneplésben.

Idén minden más lett. Anthony Fisher érsek a Vatican Newsnak elmondta: idén úgy döntöttek, a fényfestés legyen alkalom a megemlékezésre.

Zsidó rabbik, különböző felekezetek vezetői, maga a miniszterelnök, sok-sok ember gyűlt össze a székesegyház előtt, hogy részt vegyen a megemlékezésen. Imádságra is alkalom nyílt, és – ahogy az érsek fogalmazott – a jelenlévők újra elkötelezték magukat egy olyan, békés társadalom építése mellett, amelyben minden embert tisztelet és szeretet vesz körül.

Tizenöt gyertyát gyújtottak: egyet-egyet valamennyi áldozatért. A hindu, a zsidó és a muszlim közösség tagjai is kaptak egy-egy gyertyát.

Feltehetően állandó emlékművet emelnek majd a terrortámadás helyszínén, de addig is virágcsokrok milliói borítják be a tragédia helyét. Nem feledkeznek meg az emberek sem az áldozatokról, sem gyászoló családjaikról. „Olyan mennyiségben érkeznek az újabb és újabb virágok – magyarázza az érsek –, hogy el kell vinni a korábbiakat, hogy odaférjenek az újak.” A helyszín tehát már most is emlékhellyé vált, ahol az emberek összegyűlnek imádkozni és emlékezni.

Idén a székesegyházi fényshow csúcspontja egy menórát ábrázolt, rajta a hagyományos zsidó mondat: „Emlékükből fakadjon áldás”.

A terrortámadást kétévnyi, egyre súlyosabb feszültség előzte meg Sydney-ben. Az érsek kifejtette, a különböző nézőpontok az Izrael és Gáza közötti háborúval kapcsolatban már eddig is többször vezettek aggasztó utcai demonstrációkhoz.

Jóllehet elismeri, hogy az embereknek lehetnek eltérő nézőpontjaik, Anthony Fisher érsek megjegyzi, ezek a tüntetések olyan szintű antiszemitizmust fejeztek ki, amely talán eddig is ott volt a felszín alatt sokakban, és amely erőszakban öltött testet.

Egyfajta erőszakos retorika forrongott már két éve; és a negativitás, a valódi béke lehetetlenségének az érzete egyre nőtt. Ez a nyelvezet maga is erőszakot provokált, a fiatalok egy részét radikalizálta

– panaszolta a főpásztor.

A támadás éppen akkor következett be, amikor az Egyház a Nostra aetate dokumentum ötvenéves évfordulójára emlékezik, amely az antiszemitizmus minden formájának elutasítására szólította fel a katolikus híveket. Anthony Fisher szerint most, ötven év múlva, újra meg kell tanítani mindezt az újabb generációknak, „mert ez egy újra meg újra visszatérő gyűlölet az emberi történelemben. Újra és újra fel kell szólítanunk az embereket, hogy szeressék a zsidóságot”. A keresztények annál inkább, hiszen a zsidó nép leszármazottai, mondta, utalva a pápák tanításaira.

A jelenlegi globális helyzet közepette,

az egyre erősödő antiszemita retorika és magatartás ellenében a katolikusoknak a igehirdetés és az oktatás eszközeivel kell fellépniük, „olyan eszközökkel, amelyek megtanítják az embereket a szeretetre és a tiszteletre, valamint arra, hogy nézeteltérés esetén is a civilizált párbeszédet válasszák,

ne pedig az erőszakhoz forduljanak” – hangsúlyozta az érsek. Ez az üzenet minden korban érvényes, ám napjainkban különösen időszerű a világ számos pontján.

A támadás a zsidó közösséget vette célba, ám – amint Fisher érsek hangsúlyozta – „nincs kétség afelől, hogy az egész közösségünk traumatizálódott miatta”. Ausztráliában ritkák a tömeges lövöldözések – az utolsó ilyen eset 1996-ban történt –, ezért az emberek többsége joggal feltételezi, hogy biztonságban van.

Ez a legutóbbi támadás azonban sokakat megrázott és félelemmel töltött el. A gyógyulás és a továbblépés elősegítése érdekében Fisher érsek szerint az Egyház jelenlegi feladata az érzelmi támogatás és a gyászfeldolgozás segítése. A főegyházmegye felajánlotta az iskoláit, szociális és tanácsadó szolgálatait is, mert a zsidó közösség hasonló intézményei jelenleg rendkívül túlterheltek, olyan sokan igényelnek segítséget.

Jóllehet hatalmas a szakadék egyes társadalmi csoportok között, a főpásztor szerint a karácsonyi fényfestés és közös megemlékezés biztató lépést jelent előre. A jelenlévőket úgy látta, mint akikben erős az igény arra, hogy egységes, tiszteletteljes, szerető közösségben éljenek.

Becslések szerint mintegy félmillió, különböző vallású ember gyűlt össze a székesegyház körül; mint az érsek elmondta, a többi felekezet vezetői egyhangúlag a Szűz Mária-székesegyházat tartották a legjobb helyszínnek a megemlékezéshez, mert a múltban is össze tudta hozni a különböző hitet valló embereket.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Giovanni Portelli Photography/Catholic Archdiocese of Sydney

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír