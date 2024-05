Miskolcra látogat az „Ez az a nap!”

A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legismertebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai dicsőítésvezető világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A Time magazin egyenesen a legtöbbet énekelt előadóként jellemezte, ami nem csoda, hiszen olyan dalait, mint a How Great Is Our God (Mily nagy Istenünk) és az Our God (Nincs más Isten) minden gyülekezetben éneklik vasárnaponként.

„Hívunk újra családoddal és barátaiddal együtt, hogy közösen imádjuk Istenünket! Miért ne lennének alkalmasak hazánk új, hatalmas stadionjai, hogy a mindenség Urának adjunk hálát bennük? Írd be a naptáradba június 1-jét, készülj imádságos szívvel a különleges találkozásra!” – szól a szervezők által közzétett meghívóban.

A magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői is színpadra lépnek, úgy, mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agapé Worship, az EMaBISz Worship, a Magyar Continental Singers, valamint a Timothy&Tretí deň Szlovákiából. Ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés jegyében, úgy idén szlovák testvéreinkkel fogunk közösen imádkozni. Hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre.

A zene mellett az „Ez az a nap!” hagyományaihoz híven idén is kiemelt hangsúlyt kap az evangélium hirdetése és a felekezetközi közös imádság a nemzetért és egész Európáért.

Hosszú éveken át Budapesten voltak az „Ez az a nap!”-ok, de a tavalyi debreceni rendezvény után idén ismét az ország egy másik régiójában lesz az összegyülekezés. „Isten a szívünkbe azt a látást tette, hogy ne csak Budapest legyen a középpontban, hanem az egész ország. Nyugat, kelet, észak és dél ugyanolyan fontos neki. Sokáig Budapestre invitáltunk mindenkit, és hálásak vagyunk, hogy jöttek is szerte az országból és a határon túlról is. Úgy érezzük, eljött az ideje, hogy most mi mozduljunk ki, mi látogassunk el vidéki helyszínekre. Azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor sokkal jobban megmozdulnak a helyi közösségek, erősödnek a helyi összefogások” – mondta el László Viktor, az „Ez az a nap!” alapító-főszervezője.

A június 1-jei esemény helyszíne a miskolci DVTK Stadion lesz. A program 16 óra és 22 óra között zajlik, kapunyitás 15 órakor. Jegyek 4500 Ft-tól kaphatók, csoportos vásárlás esetén kedvezmények érhetők el. A kárpátaljai testvérek ingyenesen regisztrálhatnak.

Jegyvásárlás és minden további részlet megtalálható az „Ez az a nap!” honlapján. A program Facebook-eseménye pedig IDE KATTINTVA érhető el.

Forrás és fotó: Ez az a nap! Szervezőiroda és Facebook-oldala

