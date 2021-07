Mit jelent ma a keresztény szemlélet a gazdaságban? – Megjelent a Sapientia új kiadványa

Mit jelent ma, a 21. században a keresztény szemlélet a gazdaságban, mitől válik paradigmaváltássá?

Jelentős állomáshoz érkezett a KETEG (Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban) képzés és misszió 2019. november 16-án: a Sapientia-nap rendezvénysorozat témája lett. A közgazdasági modul tanárai keresztény megközelítésű szervezeti gyakorlatokat és gazdasági tevékenységeket mutattak be az élet és a KETEG működésének területén.

Az előadások összegyűjtött, szerkesztett változatát vehetik kézbe az emberközpontú gazdaság iránt érdeklődő olvasók a Sapientia Füzetek sorozat 36. kötetével, amelyet a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola közösen jelentetett meg.

A 2019. november 16-i Sapientia-napon azt mutatták be a közönségnek, hogy a KETEG képzési modellje mint alternatív szemlélet a főáramú gazdasági felfogáshoz képest milyen eredményt hoz a gazdaság területén. A KETEG képzés nóvuma, hogy a konkrét gazdasági területek emberközpontú szemlélettel való tanítása mellett teológiai, filozófiai, társadalomtudományi tárgyakat is oktatnak a szaktanárok, akik elismert szakemberei szakterületüknek többek között a Sapientia Főiskoláról és a Budapesti Corvinus Egyetemről. Közülük kerültek ki a Sapientia-nap előadói is, akiknek az előadásait a kötet tartalmazza.

A kiadványban megtalálható Baritz Laura OP egy fontos tanulmánya is: A keresztény etika és a nagy technológiai ötök – egy felfordult világ, lehetőségekkel, amely most olvasható először magyarul.

Az új kiadványba, amely a főiskola könyvtárában vásárolható meg, bepillanthatnak a Sapientia weboldalán.

