Mourad érsek: Szíriában a keresztényeknek kovászként kell jelen lenniük, elősegítve a párbeszédet

„Amikor népem Szíriában megtudta, hogy megkaptam ezt a díjat, leírhatatlan öröm töltötte el őket. Mindenki megértette belőle, hogy az egyetemes Egyház mindig mellettünk áll” – Mourad érsek tekintete elárulta azt a meghatottságot, amit ez az elismerés váltott ki benne. A vatikáni II. János Pál Alapítvány olyan indoklással ítélte neki a díjat, ami megdobogtatta a szívét: „a hit és a keresztény szeretet rendkívüli tanúságtétele, a vallásközi párbeszéd és a béke építése iránti fáradhatatlan elkötelezettsége” nyert elismerést.

Kínzások és erőszak

Mourad a Deir Mar Musza (Etiópiai Szent Mózes) közösség szerzetese, amelyet az immár több mint tizenkét éve Szíriában elrabolt és eltűnt Paolo Dall’Oglio atya alapított. A dzsihadisták 2015-ben őt is elrabolták, kimondhatatlan kínzásoknak vetették alá azért, hogy hite megtagadására kényszerítsék, és végül muszlimok segítségével szabadult ki a fogságból.

Még nagyobb felelősség

Mourad számára ez a díj nem arra való, hogy egy íróasztalon porosodjon, hanem valami olyasmit képvisel, ami mélyen összefügg hazájával, amelyet a mélybe rántott a Bassár al-Aszad rezsim bukása utáni politikai és társadalmi változások örvénye. „Még nagyobb felelősséggel tölt el a küldetés iránt, amit az Egyház rám bízott. Különösen most, amikor népünk továbbra is szenved attól a politikai játszmától, amely a megosztásra törekszik.”

Teljes elkötelezettség

A vatikáni médiának nyilatkozva részletesebben is elmagyarázta, hogy a politikai egyensúly nagyon kényessé és rendkívül ingataggá vált. „A különböző közösségek álláspontjai eltérőek és ellentétesek. Ez pedig nem teszi lehetővé, hogy a párbeszéd útjára lépjünk, és a béke alkalmait építsük.” Ám e látszólag megoldhatatlan nehézséggel szemben ott áll a végtelen nagy elkötelezettség. Nemcsak az ő személyes elkötelezettsége, hanem az egész szíriai keresztény közösségé is:

Célunk, hogy továbbra is kitartsunk a párbeszéd keresésében. Ma a kezdeményezések ideje van: ha nem tanúskodunk emberi, politikai és társadalmi felelősségvállalásunkról, nem lehetünk hídépítők.”

Hatékony kovász

Amióta megkezdődött a változás, és megalakult Ahmed Huszejn es-Sar elnök ideiglenes kormánya, Mourad érsek egyre inkább meg van győződve arról, hogy a keresztények szerepe semmiképpen sem lehet másodlagos, hanem hatékony kovászként kell működniük a nemzet, az Egyház és maguk a muszlimok számára is. „Aleppóban, Damaszkuszban és Homszban képzéseket szerveztünk az Egyház társadalmi tanításáról, hogy híveinket felkészítsük a párbeszédre, az eszmecserére. Továbbra is minden nagyon nehéz, mert a kormány és bizonyos muszlim csoportok elzárkóznak. Ez egy nehezen áthidalható távolság.”

A vallások alapvetőek

Mourad azonban jól tudja, hogy a vallások szerepe nélkülözhetetlen a béke eléréséhez. Olyannyira, hogy kijelenti:

a szíriai nép hívő emberekből áll, akik számára a vallási nyelvezet alapvetően fontos a mindennapi életben is: „Ezért a keresztény és a muszlim vezetőknek tudatosítaniuk kell, hogy a remény igazi jelei kell hogy legyenek.

Talán az egyetlen remény egész népünk számára.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír