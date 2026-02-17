Nagyböjt a pesti ferenceseknél – Hamvazószerdán vasárnapi miserendet tartanak

Megszentelt élet – 2026. február 17., kedd | 14:26
Február 18-án, szerdán veszi kezdetét a nagyböjt. Hamvazószerdán vasárnapi miserendet tartanak Budapesten, a Ferenciek terei Alkantarai Szent Péter-templomban, közismertebb nevén a (pesti) belvárosi ferences templomban; minden misén lesz lehetőség hamvazkodni.

Hamvazószerdán 6 és 22 óra között folyamatosan biztosítanak gyónási lehetőséget, a hamvazkodás pedig a szentmisék keretében zajlik.

A szertartásokat vasárnapi miserend szerint végzik, tehát reggel 6 és déli 12 óra között óránként, délután pedig 17.00, 18.30 és 20.00 órakor kezdődik szentmise.

A további nagyböjti programok és liturgikus események részletei olvashatók a plakáton, valamint a pesti ferencesek honlapján.

Az immár hagyományos nagyböjti konferenciabeszédeket idén Erdő Péter bíboros tartja a nagyböjti vasárnapokon.

Milyen következményei vannak mindennapjainkra vonatkozóan annak, hogy hisszük, van örök élet és végítélet, hogy nem a semmibe hullunk halálunk után? A főpásztor erre keresi a választ nagyböjt öt vasárnapján február 22-én, március 1-jén, 8-án, 15-én, valamint 22-én.

A konferernciabeszédek a 18 órakor kezdődő zsolozsma, illetve a 18.30-kor kezdődő szentmise után hangzanak el, 19 órától.

A konferenciabeszédek témái:

Február 22.: A halál
Március 1.: Az ítélet
Március 8.: A tisztítóhely
Március 15.: A pokol
Március 22.: A mennyország

Forrás és fotó: pestiferencesek.hu

Magyar Kurír

