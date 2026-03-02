Nagyböjti lelkinapot tartottak Temesváron az egyházi szolgálatra készülő híveknek

A program előadásokat, tanúságtételt, kiscsoportos foglalkozást, majd a Szent György-székesegyházban celebrált szentmisét foglalt magába. A találkozón jelen volt Pál József Csaba temesvári megyéspüspök és Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök is.

Istent tenni az első helyre című előadásában Szilvágyi Zsolt plébános arról a Szentírásban szereplő személyről beszélt, aki az engedelmesség, a fokozatosan érlelődő hit és az Isten akaratát mindenben követő ember példaképévé vált: Ábrahámról.

„Nekünk is meg kell tennünk a saját exodusunkat, a saját kivonulásunkat, Ábrahámhoz hasonlóan. Ha követni akarjuk Istent, bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy kilépjünk a biztonságos, megszokott környezetünkből, a kényelmünkből, a múltunkból, le kell mondanunk olyan bálványainkról, mint például a pénz, a telefon, az internet vagy a túl sok munka.

Az üdvösség történetében minden exodus nagy változást és egyben áldást hozott”

– hangsúlyozta az előadó.

Ezt követően a jelenlévők megtekintettek egy videót, amelyben Földi-Kovács Andrea magyarországi újságíró, műsorvezető és szerkesztő tett tanúságot megtéréséről.

A lelkinap következő témáját Mihu Melinda varjasi preorátor vezette, aki több videót mutatott be Columba Jordan CFR (Community of the Franciscan Friars of the Renewal, latinul Fratres Franciscani a Renovatione) Living Faith (Élő hit) sorozatából. Az öt kisfilmben Jordan atya a belső életről, vagyis az imádságos életről, a Szentségekről, Isten és országa megismeréséről, a közösségről és a személyes apostolkodásról beszélt.

Minden videó után kérdések következtek, amelyekről a jelenlévőknek 2–3 percig kellett elmélkedniük, majd párokban megbeszélniük. Minden elméleti rész után következett egy gyakorlati rész is, amely az egyénnek és a plébániai csoportoknak egyaránt szólt.

Columba Jordan CFR tanításában többek között elhangzott: A nap legjobb idejét az imának kell szentelnem, amit Istennek ajánlok fel. Adsz-e időt Istennek mindennap? Milyen ennek az időnek a minősége? A legjobb idődet adod neki, vagy csak a maradékot?

Jordan atya azt javasolta, hogy az imádságra vagy az adott napi evangéliumi szakaszokon való elmélkedésre legalább 15 percet ajánlott szánni a reggeli órákban, amikor az ember még nincs elárasztva gondokkal – mindig ugyanazon a kiválasztott vagy kialakított helyen a lakásban.

A szentségekkel kapcsolatban kettőt emelt ki: a szentmisét és a szentgyónást. „Isten dicsőítésének legmagasabb formája a szentmise.

Három javaslatom van: legyetek jelen, készüljetek fel, és imádkozzatok.

Próbáljunk meg nem szétszórtak lenni. A szentmise négy célja: Isten imádása, hálaadás, engesztelés és könyörgés. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, el kell távolodnunk a bűntől. A szentgyónásban bűneink bocsánatot nyernek, és ugyanakkor megkapjuk azt a kegyelmet is, hogy ne vétkezzünk újra – hangsúlyozta Columba Jordan CFR.

A közösség témájához fűződően egyszerű gyakorlati javaslatot fogalmazott meg: ha valaki nem talál semmilyen csoportot vagy közösséget a saját plébániáján vagy a szomszédos plébániák egyikén, akkor itt az ideje, hogy alapítson egyet.

„Ahol bármilyen kicsi közösség is létezik, Jézus azt mondja, hogy jelen van, ha mindezt az ő nevében tesszük. Keresztes Szent János, a 16. század nagy spanyol misztikusa azt mondta, hogy minden hívő olyan, mint egy parázs a tűzben. Ha a tűz ég, minden parázs izzik, de ha kiveszünk egy parazsat, az kihűl. Ezt a képet az elszigetelt hívőkre alkalmazta. Keressünk tehát olyan embereket, akik mellett valóban önmagunk lehetünk, és akikkel kellemes légkörben időt tölthetünk. Nem azt akarom mondani, hogy az Egyházat puszta társasági életre kellene redukálnunk, de Jézus is közösséget alkotott a szegényekkel és a bűnösökkel. Ha számára fontos volt a közösség, számunkra is legyen az. Ezért keressétek a közösséget, maradjatok benne, fektessetek bele, és segítsétek a fejlődését” – buzdított a szerzetes.

Végezetül az evangelizációról, a hit másokkal való megosztásáról beszélt: „Az apostol olyan személy, akire küldetést bíztak. Magát Jézust is az Atya küldte. Ugyanígy küldte ő az apostolokat, és tulajdonképpen az egész Egyházat. Röviden így foglalnám össze: gyökerek és gyümölcsök. Jézus minket, hívőket gyümölcsfához hasonlít. Azt mondja, hogy az a fa, amely nem terem gyümölcsöt, nem egészséges.

Nem elég, ha csak gyökereink vannak, és Istentől lelki táplálékot kapunk; tovább is kell adnunk azt.”

A gyakorlati részben Jordan atya három módot javasol: inspirálni, meghívni és befektetni. Inspirálni – a katolikus hit hiteles megélése; meghívni – másokat a szentmisére, a szentgyónásra; befektetni – másokat mélyebben bevezetni a belső életbe, az Istennel való imádságos kapcsolatba, megosztva velük a hit útján szerzett tapasztalatokat.

A lelkinap szentmisével zárult, amelyet Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutatott be a Szent György-székesegyházban.

Forrás és fotó: Temesvári Római-Katolikus Egyházmegye

