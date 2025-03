Napfény és friss levegő – Végre lettek ablakai a ferences rendháznak a Szent Sír bazilika mellett

Február 8-án áldotta meg a szentföldi ferences kusztos, Francesco Patton a kápolna új oltárát és a püspöki széket, illetve a ferences rendház új szárnyát. A szentmisét a kolostorban található „keresztes kápolnában” mutatták be.

Tegyük élővé a szent helyeket

„1342. november 21-én adta ki VI. Kelemen pápa a Gratias agimus kezdetű bullát, melyben három dolgot kért tőlünk, és ezek közül az első az volt: éljünk a szent helyeken – hangsúlyozta a kusztos a homíliában. – A Szent Sírnál található rendház ezzel a céllal jött létre, hogy megvalósítsuk a pápa kérését, és a Szent Sír helyszínét élő hellyé tegyük, ne múzeummá.”

A pápai rendelkezés második pontja szerint mutassanak be énekes szentmiséket, és zsolozsmázzanak a szent helyeken:

Mi, akik itt élünk és lélegzünk, alakot és hangot adunk az egész emberiségnek, akiknek szükségük van arra, hogy a húsvéti misztériumból merítsenek, amely a remény életadó nedűje.”

A keresztes kápolna a Szent Sírnál található ferences kolostor egyik liturgikus tere, melyet a sekrestyéből vagy a Jelenés kápolnából lehet megközelíteni. Egyhajós, terméskő falakkal; egy fal választja ketté a teret. A katolikus liturgikus terek egyike a Szent Sír bazilikánál, amely a görög ortodox patriarkátus székhelye Jeruzsálemben. Zarándokok is bemutathatnak itt szentmisét. Mintegy nyolcvan ember befogadására alkalmas.

Megtekinthetővé válnak a rendház régi olajprései

A restaurálás munkálatai, amelyek 2023 tavaszán kezdődtek, és egy év múlva fejeződtek be, „a világítás, a szellőzés és a vízszivárgás problémáira irányultak – osztja meg Stéphane Milovitch OFM, a Szent Sír rektora –, emellett új oltár, püspöki szék és ambó készült”.

Az oltár kőlapja egy, a konstantini bazilikából való oszloplábazaton nyugszik, ezt a felújítás során előbbre helyezték. „Így lehetővé vált – magyarázza Stéphane atya –, hogy használható teret alakítsunk ki a boltív mögött, illetve hogy jobban szem elé kerüljenek az olajprések, amelyeket Virgilio Corbo ferences régész határozott meg.”

A zarándokok megújult teret találnak majd, és először válik látogathatóvá az a kis helyiség, ahol az olajprések találhatók.

Éjszakai műszakok a kolostorban

A ferences közösség csaknem 700 éve van jelen a Szent Sír bazilika épületkomplexumában, szinte folyamatosan szolgálatban: az éjszakai liturgiák esetenként hajnali 4-ig tartó műszakokat jelentenek a sekrestyéseknek.

Jelenleg tizenegy szerzetes alkotja a közösséget; éjjeli liturgiák alkalmával az orgonista és a kántor is ott éjszakázik, mert este 7 után már nem lehet megközelíteni a bazilikát.

A 19. század közepéig a ferenceseknek szinte a szabadban kellett táborozniuk, az Anasztaszisz (Feltámadás) rotundára néző fedett folyosón. Ferenc József császár, aki 1869-ben járt szentföldi zarándoklaton, finanszírozta egy kis rendház építését, amelyet az 1960-as években renováltak, azonban megmaradt néhány kritikus pont, például az ablakok hiánya, illetve a nem megfelelő higiénés viszonyok.

Jövedelem palesztin családoknak, ablakok a ferenceseknek

Csupán három éve, hogy egy amerikai jótevő, William Kiefer nagylelkű adományának köszönhetően lehetőség nyílt átalakítani a rendház egyik szárnyát, és kialakítani kilenc szobát, hogy megfelelő tér álljon a szerzetes testvérek rendelkezésére. További öt szoba, valamint a közös helyiségek felújítása még várat magára.

A háború idején, a zarándoklatok elmaradása miatti gazdasági válságban különleges jelentősége van a Szent Sírnál zajló felújítási munkálatoknak – hangsúlyozta a kusztos. – Először is, ezzel munkát tudtak adni sok embernek, jövedelmet és tisztes megélhetést biztosítottak a munkásoknak és családjaiknak.

„Ezenkívül ezzel emlékeztetik a keresztényeket szerte a világon arra, hogy ezek a helyszínek a Megváltás történetének alapjait jelentik, arról beszélnek, hogy mit tett értünk Isten Fia, aki egy lett közülünk, és odaadta értünk életét. Hitünk nem valamiféle bizonytalan teórián vagy ismereten alapszik, hanem történelmi tényen.”

Nagyon várják a zarándokokat

Végül pedig ez a munka befektetés is a zarándokok javára, akik barátságos tereket találnak majd, ahol imádkozhatnak és ahol kapcsolódhatnak Jézus életének misztériumához. Mi hívjuk a zarándokokat: jöjjenek, a szent helyek biztonságosak. Jöjjenek – mondta a kusztos –, mert

a zarándoklat segít megerősíteni a hitet, és segít, hogy a szentföldi keresztények ne érezzék magukat annyira egyedül.

Amellett a zarándokok a stabilitást is jelentik: egyszerűen azáltal, hogy idejönnek, a békét segítik elő.”

*

Az ünnepélyes eseményről videót is készített a Christian Media Center, a kusztódia médiaközpontja, melyet ITT tekinthetnek meg angol nyelven.

Francesco Patton megosztja a videóban, hogy a kis rendházban és az alatta elhelyezkedő kápolnában zajló munkálatokat palesztin munkások végezték, akik Ciszjordániából, illetve a jeruzsálemi óvárosból érkeztek. Ennek a munkának köszönhetően tudtak számukra jövedelmet biztosítani, s így családjaik számára méltó életkörülményeket.

Az ebben a kis kolostorban élő szerzetesek különböző nemzetiségűek, így kicsit az egész Egyházat képviselik, amely a meghalt és feltámadt Krisztustól nyer erőt.

A New York-i származású Peter Vasko OFM 1981 óta szolgál a Szentföldön. Jelenleg számos egyéb megbízatása mellett a Franciscan Foundation for the Holy Land elnöke, amely szervezeten keresztül William Kiefer nagylelkű támogatása is érkezett. Peter Vasko elmondta, amikor először látta a Szent Sírnál található ferences rendházat, nyolc testvérre jutott egy fürdőszoba és egy zuhanyzó, amit nagyon méltatlannak érzett, ezért ő maga kereste meg régi jótevőjüket, William Kiefert, és kérte támogatását.

Stéphane Milovitch OFM, a Szent Sír rektora kifejezte, milyen nagy örömet jelent számukra a kis kápolna és a kolostor megújulása. A ferences szerzetesek 650 éve mondják itt az éjszakai imákat, mutatnak be szentmiséket este, éjszaka, kora reggel. „Kicsit úgy élünk, mint évszázadokkal ezelőtt – mondja. – Meg kell hogy mondjam, ami nagyon örömteli a rendház megújulásában az az, hogy mióta itt vannak a ferencesek a bazilikában,

először lettek ablakaink. Soha nem láthattuk a napfényt, nem engedhettünk be friss levegőt a szobába.

Banálisnak tűnhet, de azt hiszem, az, ha az ember láthatja a napfényt, azzal nem szegi meg a szegénységi fogadalmát. Természetesen itt van nekünk a még ragyogóbb nap, a feltámadt Krisztus üres sírja” – fogalmazott, de nagyon hálásak jótevőjüknek, hogy emberibb körülmények között élhetnek a „bazilikában”.

Forrás és fotó: Custodia.org

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír