Napközis tábort tartottak a hernádvécsei Jelenlét Pontban

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádvécse a 300 legszegényebb magyar település egyike. 2021-ben nyílt meg itt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált felzárkóztató programhoz tartozó Jelenlét Pont. A munkatársak az általános iskolai korosztály számára július első hetében napközis tábort szerveztek, az idősebbekét augusztus közepére tervezik.

A táborban való részvételt huszonöt gyermek érdemelte ki, azok, akik szorgalmasan jártak a fejlesztő foglalkozásokra, korrepetálásokra, és erőfeszítéseik nem csak a tanulmányokban, hanem a példamutató magatartásra való törekvésben is megmutatkozott.

A tábor imádsággal és püspöki áldással kezdődött hétfőn reggel. A tábor első napján Orosz Atanáz püspök kíséretében Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, valamint Bene-Czeglédi Natália, a Kormányhivatal Encsi Járási Hivatalának vezetője látogatta meg a gyermekeket. Az itt folyó munkát megismerve államtitkár asszony elismerését fejezte ki a Jelenlét Pont munkatársainak, megköszönve kitartó és állhatatos munkájukat.

Első nap a tábor tematikájában a zene és a tánc került előtérbe. A számos országos díjjal kitüntetett nyírkátai Pharne Cherhaja Hagyományőrző Néptánccsoport néhány tagjától leshettek el új tánclépéseket, tanulhattak új dallamokat a helyiek ifj. Nagy Zoltánnak, a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs megbízottjának irányítása mellett. A gyermekekhez intézett szavai, ahogyan a hagyományőrző csapat munkájáról, eredményeiről, hétköznapjairól beszélt, igazán motiválóak lehetnek az itt élők számára is. Külön hangsúlyt kapott, hogy a nyírkátai roma közösség tagjai vallásukat gyakorló görögkatolikusok, és fejlődésüket, előmenetelüket elsősorban a Jóistennek köszönik.

A hernádvécsei gyerekek is már régóta tanulnak hangszeres zenélést Sivák Jánostól. A vendégeknek meg is szólaltatták kedvenc dalaikat, sőt, éneklésre bírták püspököt és államtitkár asszonyt is. Istendicsőítő és a cigány hagyományokat felelevenítő dallamokat adtak elő.

A hét többi napjára is maradandó élményekkel készültek a tábor szervezői és lebonyolítói; Kalász Ágnes, programkoordinátor, Oroszné Obbágy Rita, szakmai koordinátor, Szűcs Béla atya lelkivezető, a Jelenlét Pont állandó munkatársai: Ambrus Jánosné Marika, Jaczenkóné Szolyák Erika, Nagy Tiborné Judit, valamint a táborban önkénteskedő, ám a gyermekekkel rendszeresen foglalkozó fejlesztő pedagógus, Orosz Istvánné, Éva.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

