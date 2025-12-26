Ne fordítsuk el tekintetünket a szenvedéstől! – András Attila SJ provinciális karácsonyi üzenete

A betlehemi Gyermek születésének fénye nem idilli világba érkezett, hanem egy igazságtalanságokkal terhelt, zaklatott korba. Ma sem más a helyzet: karácsonyhoz közeledve háborúk, erőszak és megosztottság sebez sok közösséget.

Arturo Sosa SJ, a Jézus Társasága generálisa nemrég a Szentföldön járt, és visszatérése után írt levelében őszintén számol be a tapasztalt szenvedésről. Olyan valóságról ír, ahol a háború hangjai a mindennapok részévé váltak, ahol a veszteség és a gyűlölet gyakran normalizálódik.

Mégsem a kétségbeesés áll levelének középpontjában.

A sötétségben is jelen vannak a fények: segítők, tanárok, lelkipásztorok, hétköznapi emberek, akik tanúsítják, hogy minden ember testvér,

és hogy a párbeszéd, a kiengesztelődés és a megbocsátás nem gyengeség, hanem az egyetlen út a jövő felé.

Karácsony erre a látásmódra hív bennünket is:

ne fordítsuk el tekintetünket a szenvedéstől, de ne engedjük, hogy az indulat irányítson. Mindannyian részesei lehetünk a béke küldetésének – apró, mindennapi gesztusokkal, figyelemmel és emberséggel.

Karácsony fénye adjon ehhez erőt, reményt és belső szabadságot!

Áldott, békés karácsonyt kívánok minden barátunknak!

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír