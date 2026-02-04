Ne túléld a nagyböjtöt, éld át! – Meghívás egy különleges lelkigyakorlatos készületre

De jó lenne, ha az idei nagyböjtöt igazán meg tudnám élni! Vágyom Isten közelségének mélyebb megtapasztalására! Szeretnék mélyülni az imádságban, és igazi lelki életet élni! Hű, de jó lenne társakkal együtt haladni az Úr felé, egymást támogatva az úton! Ha ilyen és ehhez hasonló gondolatok már megfordultak benned, akkor van egy jó hírünk: meghívunk egy nagyböjti lelkigyakorlatos készületre, az InTeam-be, melynek keretében Isten közelségét tapasztalnánk meg közösségben másokkal. Benne vagy?

InTeam – benne vagy?

Mitől lesz különleges a nagyböjt? Talán sokféle nagyböjtöt átéltünk már, de a mi tapasztalatunk az, hogy attól lesz különleges, ha különösen is teret nyitunk Isten szerető jelenlétének. Ott, az ő közelségében születik meg nemcsak a különleges nagyböjt, hanem annál sokkal több: identitásunk, hivatásunk, küldetésünk.

Ebből a vágyból született meg két éve az InTeam nagyböjti lelkigyakorlatos készület. Otthon lehet végezni, de társakkal együtt. Csépányi Gábor, a budapest-pestszentlőrinc-szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa; Eredics Gergő érseki titkár; Faragó András, a budapest-pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia káplánja; Riesz Benedek, a budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébánia papi közösségének tagja és Riesz Domonkos, a budapest-kispesti Nagyboldogasszony-főplébánia káplánja állították össze a velük kapcsolatban lévő ifjúsági közösségek számára 2024-ben; tavaly már 950 ember regisztrált a lelkigyakorlatra, és ebből nagyjából 600–650 fiatal. Az idei nagyböjtben is elindul ez a lelkigyakorlatos lehetőség

Ezzel az otthon végezhető lelkigyakorlattal szeretnénk megnyílni Isten előtt, beengedni őt a szívünk mélyére. Szeretnénk megengedni neki, hogy elérjen minket közelségével, szeretetével.

Mire van szükség?

Elsősorban vágyra: hogy akarj találkozni Isten szeretetével. Hogy kész legyél nagylelkűen időt adni neki, és áldozatot vállalni érte és a kapcsolatotokért. A mindennél tökéletesebb áldozatot ő már vállalta, mi ehhez szeretnénk csatlakozni. Ahogy a lelkigyakorlat neve is mutatja, meghívunk egy csapatba néhány hétre. Ennek a csapatnak nem pusztán a lelkigyakorlatozók a tagjai, hanem az Úr is.

Miről is szól ez a lelkigyakorlat konkrétan?

Naponta szeretnénk csendes időt adni Istennek hét evangéliumi történet mentén, változatos módon. Ehhez az úthoz nem csupán egyénileg, csak közösséggel, társakkal érdemes csatlakozni. Jézus közösségbe hívja tanítványait, vagyis minket is. Csatlakozhatsz barátaiddal, közösségeddel, de akár néhányan összeállva új közösségeket is alakíthattok.

A már meglévő kisközösségek lelki életét is segítheti, szeretnénk a meglévő közösségeket erősíteni, mélyülésüket támogatni. Ugyanakkor akár új csoportok is alakulhatnak: bátran szólítsd meg néhány barátodat, ismerősödet.

Legyetek legalább hárman, és szerintünk nem érdemes hét főnél nagyobb csoportba rendeződni. Akkor inkább alkossatok több kisebb csoportot. Ha már megvannak társaid, akkor már csak regisztrálni kell őket az ITT TALÁLHATÓ felületen.

A mindennapi imára való meghívásokat, a lelkigyakorlatos út részletes leírását egy kis könyvben szeretnénk mindenkinek a rendelkezésére bocsátani. Ezt a könyvet több helyen átveheted, erről a regisztrációs felület ad tájékoztatást.

Miből áll össze a lelkigyakorlat?

Az InTeam alappillérei: imádság, böjt, jótettek és közösség.

Az imádság a lélek Istenhez emelése. Nem annyira arról szól, amit mi teszünk, hanem inkább arról, amit Isten tesz bennünk. Amikor le tudunk lassulni, amikor teret engedünk Istennek és merünk beszélgetni vele mindarról, ami van, őszintén arról, ami érint. Minden nap meghívunk arra, hogy húsz-harminc percet szánj imádságra. Ez a találkozásunk alapja.

Különbözőek vagyunk, különbözően imádkozunk, és ezzel együtt felfedezhetjük Isten különböző arcvonásait is. Ezért (is) minden nap más és más módon fordulhatunk majd Istenhez.

Talán meglepő módon a böjt is segíthet Istenhez közelebb lépni, többet tapasztalni közelségéből. A hiány, a kapcsolatért való áldozathozatal utat nyit hozzá. Ebben a nagyböjtben lemondunk néhány dologról. Erősíthet a tudat, hogy ezt az InTeam összes tagjával vállalod. Ezek a lemondások a következőek: a nagyböjtben nem fogyasztunk édességet, nassolnivalót. Tartózkodunk a fölösleges képernyőhasználattól (videók, hírek, közösségi média…). Csak a munkánk, tanulnivalónk és esetleg önkéntes tevékenységünk miatt használjuk ezeket. Minden nap (legalább) 7 órát alszunk, és hetente háromszor minimum fél óra aktív testmozgást végzünk. Péntekenként (ha már nagykorú vagy): csak kenyeret és vizet fogyasztunk legalább egy étkezés során.

Jótettek: hitünknek nem csupán annyi a lényege, hogy valamit „nem csinálunk”, és közben örülünk az erőfeszítéseinknek. Jézus küldetést ad mindannyiunknak, és ehhez ad erőt és kegyelmet is. A küldetés megélését segíti, ha tudatosan odafigyelünk, hogy szeretettel forduljunk egymás és önmagunk felé. Így minden héten meghívunk egy olyan feladatra, amely ebben segít. Továbbá van lehetőséged jótékonykodással a Csak Egyet Szolgálat misszióját segíteni (konkrétan a szolgálat rászoruló vendégeinek reggelijét támogathatjuk anyagi hozzájárulással heteken át).

Testvéri közösség: Jézus működése legelején közösséget hívott létre, igazából első nyilvános csodájának helyszínére, a kánai menyegzőre is tanítványai közösségével érkezett. Az InTeam végzői ezért együtt haladnak a nagyböjt során.

Az eddigi évek tapasztalata, hogy a nagyböjtöt különlegessé az Úr tudja tenni, ha ezt megengedjük neki. Ő mindennél jobban vágyik ránk. Benned mi van őiránta? Meghívunk egy közös útra, találkozásra vele! Benne vagy?

Forrás és fotó: InTeam lelkigyakorlat szervezői

