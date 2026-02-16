Nehéz kérdések, világos válaszok – Afrikáról – A Szombathelyi Egyházmegye új online előadás-sorozata

Hazai – 2026. február 16., hétfő | 9:00
A Szombathelyi Egyházmegye Pasztorális Irodája idén tavasszal is folytatja népszerű online előadás-sorozatát. A „Nehéz kérdések, világos válaszok” következő évadának fókuszában Afrika áll: a „remény kontinensének” mindennapjait, kihívásait és spirituális erejét mutatja be három szakértő előadó segítségével. Az első alkalom február 25-én lesz.

A Szombathelyi Egyházmegye fontosnak tartja, hogy a hívőket és az érdeklődőket olyan aktuális témákkal szólítsa meg, amelyek egyúttal alaposabb megismerést is igényelnek. Az idei félév központi témája Afrika, a „remény kontinense”, ahol a mélyszegénység és az üldöztetés ellenére a keresztény hit virágzik és erőt ad.

Az előadások a korábbiakhoz hasonlóan az ingyenesen használható Zoom rendszeren keresztül lesznek elérhetők, így bárki bekapcsolódhat az ország bármely pontjáról.

A tavaszi félév programja:

Február 25. szerda, 18.00

Három fiatal élet Nigériában

Az előadó Kürnyek Róbert pasztorális helynök. Az évadnyitó előadás a kontinens legnépesebb országába, Nigériába kalauzolja a nézőket, bemutatva a fiatal generációk életét, lehetőségeit és küzdelmeit egy olyan közegben, ahol a vallási feszültségek mindennaposak.

Március 11. szerda, 18.00

Éhínség, keresztényüldözés, élő hit. Hogyan lehetséges?

A második előadó Fodor Réka missziós orvos, azaz Afréka, aki évek óta végez karitatív és gyógyító munkát a kontinensen, saját tapasztalatait osztja meg: hogyan képes megmaradni és növekedni a hit ott, ahol az alapvető élelmiszer és a biztonság is hiánycikk?

Április 8. szerda, 18.00

Afrika segélykiáltása és kincsei

A sorozat zárásaként Székely János püspök elemzi Afrika globális helyzetét; szó lesz a kontinenst érintő igazságtalanságokról, a segélykiáltásokról, de mindarról a lelki gazdagságról is, amelyről Afrika taníthat az elkényelmesedett nyugati világnak.

Technikai információk a csatlakozáshoz

Az előadássorozathoz az alábbi adatokkal lehet csatlakozni a Zoom alkalmazásban:
Meeting ID: 850 9191 1178
Passcode: martinus

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a képernyők elé, hogy közösen keressék a válaszokat korunk égető kérdéseire.

