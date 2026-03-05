„Nem maradhatunk csendben” – Nemzetközi imára hív a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója a békéért

Megszentelt élet – 2026. március 5., csütörtök | 20:58
1

A Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója (UISG) imádságra, böjtre és cselekvésre hív a „fegyvertelen és lefegyverző békéért”. Március 6-án, pénteken nemzetközi imádságot tartanak, amelyet élőben közvetítenek.

Amikor a világ számos régiójában fokozódik az erőszak és a háború, a hat kontinensen jelen lévő, több mint 1900 női szerzetesrendet képviselő UISG március 6-án, pénteken 15.30-kor (római – és egyben magyar – idő szerint) nemzetközi imádságot szervez a békéért.

Roxanne Schares SSND nővér, az UISG ügyvezető titkára március 4-én kiadott nyilatkozatában úgy fogalmazott: megszentelt életet élő személyekként, a társadalom legsebezhetőbb tagjai és a szenvedők mellett állva, nem maradhatunk csendben látva a pusztítás spirálját, amely aláássa az emberi méltóságot és veszélyezteti az új nemzedékek jövőjét.

A UISG minden hívő és jó szándékú embert hív a közös imádságra, böjtre és a békéért való cselekvésre. Az eseményt élőben közvetítik, összekapcsolva a kontinensek szerzetesi közösségeit, határokon átívelve, egységbe fogva különböző kultúrákat.

Az élő közvetítés az UISG YouTube-csatornáján érhető majd el.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Magyar Kurír

#béke #imádság #programok #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató