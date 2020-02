Nincs olyan házasság, ami ne kerülhetne veszélybe – Új dokumentumfilm-sorozat a Párbeszéd Házában

Első alkalommal, február 14-én este a Párbeszéd Házában az ötgyermekes Kigyóssy házaspár, Örs és Andrea vallottak életükről, kiemelve, hogy a konfliktus az élet természetes velejárója.

A megjelenteket Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Háza igazgatója köszöntötte. A házasságot egy tesztautóhoz hasonlította, ami csodásan működik, ha ismerjük. Ha nem, döcög, ütközik, könnyen karambolozhatunk vele. Ez a most induló sorozat közös keresés, hogy az eseményeken jelen lévő házaspárok, családalapítás előtt álló fiatalok útmutatást kapjanak arról, miként élhessenek az időről időre felmerülő problémák ellenére is harmóniában Isten csodás találmányában, a házasságban.

A húszperces filmből kiderült, hogy a Kigyóssy házaspár tagjai, az építész Örs és a jogász Andrea különböző karakterek, a férfi temperamentumos, bőbeszédű, szuggesztív egyéniség, míg a hölgy csöndesebb, befelé forduló. Eltérő természetűek, adódtak ebből problémáik, de az évek során sikerült összecsiszolódniuk. Legmélyebb krízisüket az ötödik gyermekük születésekor élték át. Andrea úgy érezte, egy zárt ketrecben van, magányos, és a férje, élete párja lélekben nem áll mellette. Érzése szerint egyedül szülte meg gyermekét. A helyzet odáig fajult, hogy már nem is beszéltek egymással. Hetek teltek el a szülés után, amikor a tizenegy éves lányuk észrevette rajtuk, hogy szörnyen néznek ki, és sétálni küldte őket, felajánlva, hogy majd ő vigyáz az újszülött testvérére. Andrea és Örs elindultak, szótlanul ballagtak egymás mellett, legalább fél óráig. Egyszer csak megtört a csönd, és beszélgetni kezdtek, őszintén, nem hallgatva el a másik elől gondjaikat, vélt vagy valós sérelmeiket.

A házaspár vallomásából kiderült az is, nagyon fontos volt, hogy voltak barátaik, akiknek nyíltan elmondhatták problémáikat, számíthattak együttérzésükre, segítségükre. Ugyancsak segített az írás: amit nem mondtak el egymásnak szóban, azt leírták, és így a másiknak volt ideje nyugodtan végiggondolnia, hogy mi a másik problémája, és azt is, hogy mit válaszoljon. A házasságért, annak megújításáért meg kell küzdeni, és ahogyan az autónak szüksége van olajcserére, úgy a házaspároknak is arra, hogy a gyerekek nevelése mellett legyen idejük egymásra, így Örs és Andrea ma már szakítanak időt arra, hogy csak kettesben legyenek. Sétáljanak, vagy éppen vért adjanak, mert ez is előfordult velük. Nagyon lényeges az intimitás is, hogy gyakran érezzék egymás testi közelségét.

A vetítés után kerekasztal-beszélgetésre került sor, Sajgó Szabolcs moderálásával. Keresztes Ilona, a Kossuth rádió szerkesztő-műsorvezetője szerint ez a történet azt bizonyítja, hogy nincs olyan házasság, ami ne kerülhetne veszélybe, minden házasság életveszélyes. Még az az egyébként örömteli esemény is válsághelyzetet okozhat, ha négy gyerek után megérkezik az ötödik. Keresztes Ilonát Andrea és Örs története a szülei történetére emlékezteti, átéli a tizenegy éves kislány helyzetét, aki érzi a tehetetlenségét amiatt, hogy a szülei feszültségben élnek, de már a felelősségét is, hogy valamit tennie kell a rendezés érdekében. Ami számára kislányként mindig vigaszt jelentett, hogy abban bizonyos volt, a szülei soha nem fognak elválni – mondta a rádiós műsorvezető. Hozzátette: a most látott film reménykeltő üzenete, hogy minden gödörből csak felfelé vezet út.

Didák testvér, ferences szerzetes, házasságterapeuta azt emelte ki, hogy Örs és Andrea szavai szerint négy gyermekük megszületése után beállt náluk a rend, amit az ötödik gyermek felkavart. Nagy kérdés, mit tehetnek a házasfelek egy ilyen helyzetben? Tudjuk-e, min kell változtatnunk, kérhetünk-e és kapunk-e segítséget? A lényeg, hogy bár gödörben vagyunk, ki akarunk mászni onnan. Az is alapkérdés, honnan és kitől kapjuk ehhez a segítséget, hogy egy új, a korábbinál stabilabb állapot jöjjön létre. Andrea és Örs megszenvedtek a kapcsolatukért, de volt bennük kellő bölcsesség, egymás iránti szeretet, hogy végül feloldják a konfliktust.

Zöldyné Szita Zsóka felnőttképző TCI-tréner elmondta, hogy most látta harmadszor a filmet. Ami igazán döbbenetes és elgondolkodtató számára, az az ötödik gyermek, ez a film az ő csodálatos hozománya. Döbbenetes a véradás motívum is, felfogható a történet egyfajta véradásnak is. Elgondolkoztató az is: ha szavakban nem tudjátok kifejezni magatokat, írjátok le. Ez azt is feltételezi, hogy biztos vagyok benne, a másik figyel rám, elolvassa a levelemet.

A Kigyóssy házaspár hölgytagja, Andrea felidézte: úgy kerültek bele ebbe a történetbe, mint Pilátus a krédóba. Eredetileg egy másik házaspár szerepelt volna a filmben, de aztán mégis ők kerültek képbe. Először hezitáltak, attól tartva, hogy az események felidézésével újra felkavarodnak a rossz emlékek, érzések, amiken már túlvannak, de végül meggyőzték őket, hogy sok emberen segíthetnek.

Örs szavai szerint a forgatás olyan volt, mint egy élveboncolás. Isten időzítése azonban fantasztikus. A filmet ma nézte meg egy szintén az ötödik gyermekét váró házaspár, akik úgy nyilatkoztak, hogy nagy erőt adott nekik ez a történet. Örs is reméli, hogy az ő történetük segít más házaspárokat abban, hogy legyen erejük kilábalni a konfliktushelyzetekből. A Kigyóssy házaspár szavaiból kiderült az is, hogy családterapeuta képzésben vettek részt, ezért elég érdekes lett volna, hogy pont magukon nem tudnak segíteni.

A beszélgetés után a nézők kisebb csoportokban beszélgettek egymással, különböző kérdések alapján: Melyik mondat visszhangzik benned a legjobban? Mi érintett meg különösen a történetben? Éltél-e már át hasonlót? Mi van benned most? Merre mozdít téged ez a film?

Fotó: Lambert Attila

Bodnár Dániel/Magyar Kurír