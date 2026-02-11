NMHH: A hitéleti tartalmakat is online keresik a legtöbben

A Psyma Hungary átfogó, a magyar lakosság hitéleti médiafogyasztási szokásait feltérképező tanulmánya arra is rávilágít, hogy a megkérdezettek mintegy kétharmada több erőt és reményt adó emberi történetre vágyna a műsorokban, miközben közel fele pedig hiányolja a keresztény szórakoztató tartalmakat – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága február 4-én az MTI-vel.

Azt írták, hogy a 2025 második felében végzett vizsgálat három pillérre épült: egy hitéleti médiumokat feltérképező alapkutatásra, egy 1000 fős telefonos, reprezentatív lakossági felmérésre, valamint egy 2200 hívő bevonásával készült online kutatásra.

Az eredmények alapján a magyar társadalom körülbelül egyharmada tekinthető inkább vagy kifejezetten vallásosnak, ami megmutatkozik a kapcsolódó médiatartalmak iránti érdeklődésben is.

Bár a hitéleti műsorok iránt összességében nincs tömeges fogyasztói igény, a többség azonban legalább heti rendszerességgel találkozik ilyen témájú anyagokkal.

A vallási műsorokat a fogyasztók döntő része semlegesen fogadja, ugyanakkor kétszer annyian viszonyulnak ezekhez pozitívan, mint negatívan – közölték.

A kutatás egyik legfontosabb megállapításának az online média meghatározó szerepét nevezték: a szakrális tartalmak elsődleges közvetítői a közösségimédia-felületek, az online híroldalak és a videómegosztó platformok, amelyeket a televízió követ.

Hozzátették, hogy a közösségimédia-felületeknek emellett nagy szerepük van a hitéleti közösségépítésben is: a hívők 56 százaléka aktívan reagál a vallási tartalmakra, és a megkérdezettek 75 százaléka online is tartja a kapcsolatot saját vallási közösségével, elsősorban Facebook-oldalak és honlapok követésével.

Különösen a fiatalabb és magasabb státuszú vallásos csoportok esetében meghatározó az online jelenlét, valamint a helyi vallási közösségek digitális csatornáinak használata.

Az eredmények tükrében a vallásos médiafogyasztás már nem korlátozódik a hagyományos közvetítésekre: a hívők proaktív, digitálisan tájékozódó és közösségi aktivitásra vágyó közönséggé váltak.

Tartalmi szempontból a válaszadók leginkább az ismeretterjesztő, beszélgetős jellegű vallási műsorok hiányát érzékelik, de igény mutatkozik olyan tartalmakra is, amelyek a lelki egyensúly, a mindennapi élet kihívásai és a mentális egészség kérdéseit hitbéli megközelítésben dolgozzák fel – fogalmaztak.

Az NMHH szerint a misék és istentiszteletek közvetítéseinek kínálatát a többség megfelelőnek tartja, míg a vallástörténeti műsorok iránt mérsékeltebb az érdeklődés.

A kutatás összességében rámutatott: a vallásos médiatartalmak közönsége jól körülhatárolható, az online tér pedig megkerülhetetlen eszköz a hitélettel kapcsolatos információk és élmények közvetítésében. A jövőbeni fejlesztések sikerének kulcsa a célzott, releváns és a mindennapi élethez kapcsolódó tartalmakban rejlik – írták.

A tanulmány, valamint a kutatás részletes eredményei elérhetők az NMHH honlapján – áll a közleményben.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Kurír

Magyar Kurír