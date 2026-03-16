Női karizmák a 20. századból – Konferenciát szerveznek a Párbeszéd Házában

A konferencián Slachta Margit, Madeleine Delbrêl és Chiara Lubich karizmájának közös vonásait keresik, elsősorban a hit és a társadalom viszonyával, a világiak és különösen is a nők Egyházban betöltött szerepével és az Istennek szentelt élet új formáival kapcsolatban. Ezeken a területeken mindhármuk lelki tanítása előrevetíti a II. Vatikáni Zsinat számos gondolatát.

Slachta Margit (1884–1974) emlékét az általa alapított és azóta is virágzó Szociális Testvérek Társasága nagy gonddal ápolja, írásait olvashatjuk, nevét intézmények őrzik. Karizmájának a világegyház folyamataiba való elhelyezésére, világegyházi párhuzamok felmutatására tesznek most kísérletet.

Madeleine Delbrêlt (1904–1964) Franciaországban és Európa némely országában nagy tisztelet övezi. Úttörő kísérlete az elvallástalanodott, kizsákmányolt párizsi munkásosztállyal való párbeszédre nagy érdeklődést váltott ki már kortársaiból is. A nagyvárosi élet mindennapjaiban megélhető lelkisége mit sem vesztett aktualitásából. A magyar közönség eddig kevéssé ismerhette meg személyét, néhány folyóiratban megjelent tanulmányon és két vékony köteten kívül alig olvasható tőle valami.

Chiara Lubich (1920–2008) személye elsősorban mint a Fokoláre Mozgalom alapítója ismert, írásait az Új Város Kiadó gondozza, tanításának sokrétűsége azonban még nem bomlott ki teljességében a magyar közönség előtt. Lelkisége nemcsak a kisközösségi és személyes keresztény életet táplálja, hanem általános mondanivalóval is bír a társadalmi folyamatokról és korunk válságjelenségeiről.

A konferencia tervezett programja az alábbi plakáton olvasható.

A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A helyszínen köszönettel fogadnak adományokat a konferencia költségeihez való hozzájárulásként.

Forrás és fotó: Új Város online

Magyar Kurír