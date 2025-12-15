Nyílt levél – Ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket!

Napjainkban a közvéleményt joggal foglalkoztatják azok az esetek, amelyek a médiában a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban jelentek meg egy-egy bűncselekményhez köthetően. Ezekből az esetekből nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni, hiszen az intézményekben dolgozó munkatársak elkötelezett és áldozatos munkát végeznek a rájuk bízott gyermekek biztonságáért és fejlődéséért.
Kérjük a társadalmat és a nyilvánosságot, hogy ne általánosítsanak néhány eset alapján, és ezáltal ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Ez nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe; sem azokat a szakembereket, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy számukra biztonságosabb, szeretetteljesebb és reménytelibb jövőt teremtsenek.
Tisztelettel kérjük, hogy a közbeszédben, a nyilvános fórumokon, médiamegjelenésekben kellő megértéssel és felelősségteljes tájékozódás igényével közelítsenek a gyermekvédelem kérdéseihez, és kerüljék az általánosítást, rosszhír-keltést.
Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, aminek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük.
A nyílt levelet támogatták:
Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke
Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója
Inotay György, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) főigazgatója
Dr. Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója
Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója
Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye megyéspüspöke
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye metropolitája
Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója
Kelemen Anna Gyöngy, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály osztályvezetője
Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye
