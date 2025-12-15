Nyílt levél – Ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket!

Napjainkban a közvéleményt joggal foglalkoztatják azok az esetek, amelyek a médiában a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban jelentek meg egy-egy bűncselekményhez köthetően. Ezekből az esetekből nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni, hiszen az intézményekben dolgozó munkatársak elkötelezett és áldozatos munkát végeznek a rájuk bízott gyermekek biztonságáért és fejlődéséért.

Kérjük a társadalmat és a nyilvánosságot, hogy ne általánosítsanak néhány eset alapján, és ezáltal ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat. Ez nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe; sem azokat a szakembereket, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy számukra biztonságosabb, szeretetteljesebb és reménytelibb jövőt teremtsenek.

Tisztelettel kérjük, hogy a közbeszédben, a nyilvános fórumokon, médiamegjelenésekben kellő megértéssel és felelősségteljes tájékozódás igényével közelítsenek a gyermekvédelem kérdéseihez, és kerüljék az általánosítást, rosszhír-keltést.

Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, aminek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük.

A nyílt levelet támogatták:

Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke

Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója

Inotay György, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) főigazgatója

Dr. Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója

Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye megyéspüspöke

Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye metropolitája

Gál Beatrix, a Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója

Kelemen Anna Gyöngy, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály osztályvezetője

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

