Nyílt napot tart a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a szeminárium

2025. október 6., hétfő
3

A nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (SZAGKHF) nyílt napot szervez október 17-én, pénteken, amelyre szeretettel hívják és várják a képzések iránt érdeklődő diákokat.

A tervezett program:

9.30: Megnyitó (Szent Péter terem)
Köszöntőt mond Galambvári Péter megbízott rektor

A képzések bemutatása tanárok és hallgatók közreműködésével

10.00–10.20: Imaóra

10.20–12.50: Tanórák látogatása
Biblikum: Németh István
Dogmatika: Dobos András
Filozófia: Tóth Attila Ákos
A hitoktatás módszertana: Dévainé Markos Adrienn Kitti
Önismeret: Garai Péter
Esetmegbeszélés: Inántsy-Pap Ágnes

Tekintettel arra, hogy egy szerény vendéglátást szeretnének biztosítani az érdeklődőknek, tisztelettel kérnek visszajelzést október 10-ig az inantsypapagnes@gmail.com e-mail-címre.

A főiskola nyílt napjával párhuzamosan a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet is nyílt napokat szervez október 17-én és 18-án, melyről bővebb felvilágosítást a gorkatpapnev@gmail.com e-mail-címen kérhetnek a papság iránt érdeklődő jelentkezők.

Forrás és fotó: SZAGKHF/Nyíregyházi Egyházmegye

