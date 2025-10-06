Nyílt napot tart a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a szeminárium

A tervezett program:
9.30: Megnyitó (Szent Péter terem)
Köszöntőt mond Galambvári Péter megbízott rektor
A képzések bemutatása tanárok és hallgatók közreműködésével
10.00–10.20: Imaóra
10.20–12.50: Tanórák látogatása
Biblikum: Németh István
Dogmatika: Dobos András
Filozófia: Tóth Attila Ákos
A hitoktatás módszertana: Dévainé Markos Adrienn Kitti
Önismeret: Garai Péter
Esetmegbeszélés: Inántsy-Pap Ágnes
Tekintettel arra, hogy egy szerény vendéglátást szeretnének biztosítani az érdeklődőknek, tisztelettel kérnek visszajelzést október 10-ig az inantsypapagnes@gmail.com e-mail-címre.
A főiskola nyílt napjával párhuzamosan a Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet is nyílt napokat szervez október 17-én és 18-án, melyről bővebb felvilágosítást a gorkatpapnev@gmail.com e-mail-címen kérhetnek a papság iránt érdeklődő jelentkezők.
Forrás és fotó: SZAGKHF/Nyíregyházi Egyházmegye
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria