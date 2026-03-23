Nyíltan egy csendben hordozott fájdalomról – Bemutatták az Anna–Joachim-programot Marosvásárhelyen

Az első nap este került sor az Együtt felfelé című film vetítésére, amelyet kerekasztal-beszélgetés követett. A beszélgetés során a résztvevők kérdéseket tehettek fel a film megszületésének hátteréről, annak céljáról, valamint az Anna–Joachim-program munkájáról.

A film egy házaspár történetén keresztül mutatja be a gyermekáldás utáni vágy sokszor kimondatlan fájdalmát, a meddőséggel járó belső küzdelmeket és párkapcsolati kríziseket. Ugyanakkor nem csupán azokhoz szól, akik személyesen érintettek, hanem mindenkihez, aki szeretné jobban megérteni ezt az érzékeny élethelyzetet. A film egyik fontos üzenete, hogy a témáról szükséges beszélni, és hogy az érintett párok felé empátiával, tapintattal és együttérzéssel forduljunk, a sokszor elhangzó leegyszerűsítő vagy kioktató tanácsok helyett.

A program második napján segítő szakemberek – mentálhigiénés szakemberek, lelkigondozók, pszichológusok, terapeuták és papok – számára szerveztek szakmai találkozót.

Ennek keretében Homokiné Hollósi Cecília pszichológus, az Anna–Joachim-program szakmai felelőse workshopot tartott, amely során a résztvevők betekintést nyerhettek abba, hogyan lehet megfelelő attitűddel és érzékenységgel kísérni és támogatni a gyermekáldásra vágyó, krízishelyzetben lévő párokat.

A kétnapos rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy egy sokszor csendben hordozott küzdelemről a tésztvevők nyíltan beszéljenek, és mind emberi, mind szakmai szempontból közelebb kerüljenek azokhoz, akik ezt az élethelyzetet megélik. A remények szerint az együttműködés folytatódik majd.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda; Romkat.ro

