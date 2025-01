Nyitottan minden tudásra – Átadták a Mosonmagyaróvári Piarista Iskola új épületrészét

Olyan teret szerettünk volna létrehozni, amely segíti a fiatalokat, hogy kibontakoztassák önmagukat – mondta köszöntőjében Zsódi Viktor SchP tartományfőnök. A nevelés reményt ad a jövőnek. Itt, Mosonmagyaróváron a nevelésnek, a piarista közösségnek van reménye; a jelent ez a remény fogja átszőni, és így a jövőbe mutatni.

„Hálás vagyok minden vendégünknek, aki elfogadta ezt a meghívást, és itt van velünk együtt ünnepelni; hogy láthatjuk, megmutathatjuk, hogy ez az épület valóban arra szolgál, hogy a fiataloknak Krisztus értékeit meg tudjuk mutatni.”

Ezt követően Pedro Aguado piarista generális köszöntötte videoüzenetben az ünneplőket, hangsúlyozva,

ez az új épület értékes jel, egy kalazanciusi jel, a magyar piarista tartomány elköteleződésének jele gyermekeink és fiataljaink nevelése iránt.

Majd megköszönte mindazok munkáját és elkötelezettségét, akiknek munkája ezt szolgálja.

„Csak az épít iskolát, aki bízik a jövőben” – kezdte köszöntőjét Nyerges-Zombó Katalin főigazgató. Sokan, sokféleképpen dolgoztak az iskola építésén, de a cél közös volt, és közös volt az is, hogy „bízunk a jövőben, a jövő generációiban, és abban, hogy van értelme annak az oktató munkának, amelynek célja az, hogy értékeket adjunk át a jövő generációinak.”

Felidézte az iskolát alapító Zsidanics István, az akkori vármegye főadószedőjét, aki halálos ágyán rendelkezett az óvári gimnázium megalapításáról, közel 300 évvel ezelőtt.

„Szokás mondani, hogy diófát az ember nem magának, hanem az unokáinak ültet. Mi most úgy állunk itt mindannyian, gondolok különösképpen az igazgató elődeimre, az egykori tanárokra, a jelenlegi kollégáimra, a diákokra és mindenkire, aki velünk együtt ünnepel, úgy állunk itt, mint az iskolaalapító, Zsidanics István, vagy ha még távolabb tekintünk, akkor a rendalapító, Kalazanci Szent József utódai, akiknek most erre a gyönyörű épületre tekintve megadatik az, hogy leszakíthatják és élvezhetik ennek az ősi diófának a termését.”

Soltész Miklós államtitkár beszédében személyes élményét osztotta meg a jelenlévőkkel, amely arra adott példát, hogy a piaristák nemcsak tanítanak, nevelnek is.

Nevelik a fiatalokat, hogy küzdjenek az igazukért, és merjenek megmaradni is abban, bármilyen nehézséget kell is leküzdeni.

Az épület megújulása azt jelenti, hogy ennek a városnak, Mosonmagyaróvárnak szüksége van arra az értékrendre, amit ez az iskola képvisel – kezdte ünnepi beszédét Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. Egy iskola „szellemi útmutató, a tudás, a kultúra átadásának a helye.” A mosonmagyaróvári piarista iskola ezzel is bizonyítja, hogy olyan értékeket képvisel és ad tovább diákjainak, amelyek a történelem viharai között is fennmaradnak.

Veres András megyéspüspök köszöntőjében a diákok felé fordult egy kéréssel:

Legyetek nyitottak minden tudásra, amit kaptok, de legfőképpen a szívetek fölfelé legyen nyitott.

Akkor a tudás, amit megszerezhettek, az nem csak saját emberségetek növelését fogja szolgálni, hanem hitetek erősödése által más emberek számára is tudtok hiteles tanúi lenni Isten igazságának, Isten szeretetének, és akkor egészen biztosan ez az élet, amelynek mi is tevékeny részei, alkotói vagyunk, szebb lehet, itt Mosonmagyaróváron is, szebb lehet mindenütt, ahol megfordultok.”

Ezt követően megyéspüspök megáldotta az új épületrészt, majd nemzeti színű szalag átvágásával átadták az épületet.

Az ünnepség zárásaként Cseh András és Köninger Szilárd, a CAN Architect Stúdió tervezői bemutatták az épületet az érdeklődőknek.

A beruházás célja egy korszerű, a 21. századi pedagógia téri szükségleteit biztosító, 2×4 tanulócsoportos gimnázium épület kialakítása volt, amelyben új otthonra találhatnak a piarista gimnazisták. A mosonmagyaróvári piarista iskolát összesen közel hétszáz gyermek látogatja, óvodásoktól az érettségizőkig. A magyar kormány 956 millió forint támogatást ítélt meg az intézmény komplex fejlesztésére. Piarista iskola 1739 óta működik Mosonmagyaróváron az egykori városháza és a Habsburg hercegi kastély közötti barokk tömbben. Az 1948-as államosítást követően 1994-ben tértek vissza a városba a piaristák. A jelen fejlesztés keretében megújuló Városház utcai ingatlan 2023-ban került újra a rend birtokába.

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: Csapó Viktória/PRMT

Magyar Kurír