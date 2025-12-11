Nyolcvanéves az Új Ember – Søren Kierkegaard: Roráte

Søren Kierkegaard

Roráte

Az üdvösség évének hajnalán,

mikor már a derengő

fény vonakodik, el a

sötéttől, újra csak téged

keresünk, Mennyei Atya.



Ó, nem az eltévedt utazó

bizonytalan lépéseivel,

hanem biztos szárny-

csapásaival a madárnak,

aki tudja, hol van

a fészke. Ne engedd,

ó, Istenünk, hogy beléd

vetett bizalmunk elenyésszen,

mint elsikló gondolatunk,

vagy mint a pillanat

villanásnyi tüze,

vagy mint gyarló szívünk

tünékeny ígérgetései is.



Add, hogy a vágy a te

országod után, és a

reményünk a te dicsőségedben,

ne legyen bennünk meddő

vajúdás, s esőnélküli felhő.



Hallgass meg minket,

s harmatod, a szomjakot

oltó, s égi kenyered

itasson, etessen örökké.

Magyar Kurír