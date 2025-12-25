Nyolcvanéves az Új Ember – Weöres Sándor: Betlehem

Weöres Sándor
Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!
Szénakazlak mellett,
lám, angyal közelget.
Az égből indulva
üzenetét hozza:
Ma született gyermek,
a világ ismer meg!
Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!
Pásztorok hirdessék,
minden szívnek tessék:
Ó az istállóban
fekszik a jászolban,
fekhelye gyalult fa,
pelenkája szalma.
Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!
József és Mária
ajkán zeng ária,
ökröcske, szamárka
kétfelől csodálja:
Világ ékessége,
kezdete és vége!
Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!
Fotó: Lambert Attila
Magyar Kurír
