Nyolcvanéves az Új Ember – Weöres Sándor: Betlehem

Weöres Sándor

Betlehem

Ó fényességes,

ó békességes,

ó dicsőséges

Karácsony!

Szénakazlak mellett,

lám, angyal közelget.

Az égből indulva

üzenetét hozza:

Ma született gyermek,

a világ ismer meg!

Ó fényességes,

ó békességes,

ó dicsőséges

Karácsony!

Pásztorok hirdessék,

minden szívnek tessék:

Ó az istállóban

fekszik a jászolban,

fekhelye gyalult fa,

pelenkája szalma.

Ó fényességes,

ó békességes,

ó dicsőséges

Karácsony!

József és Mária

ajkán zeng ária,

ökröcske, szamárka

kétfelől csodálja:

Világ ékessége,

kezdete és vége!

Ó fényességes,

ó békességes,

ó dicsőséges

Karácsony!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír