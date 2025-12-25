Nyolcvanéves az Új Ember – Weöres Sándor: Betlehem

1945. augusztus 9-én jelent meg az Új Ember első száma. Lapunk jubileumát ünnepelve cikksorozatot indítottunk, válogatva az elmúlt évtizedek írásainak legjavából. Weöres Sándor ismert karácsonyi verse először Új Ember 1978. december 24-i számában jelent meg.

Weöres Sándor

Betlehem

Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!

Szénakazlak mellett,
lám, angyal közelget.

Az égből indulva
üzenetét hozza:

Ma született gyermek,
a világ ismer meg!

Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!

Pásztorok hirdessék,
minden szívnek tessék:

Ó az istállóban
fekszik a jászolban,

fekhelye gyalult fa,
pelenkája szalma.

Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!

József és Mária
ajkán zeng ária,
ökröcske, szamárka
kétfelől csodálja:

Világ ékessége,
kezdete és vége!

Ó fényességes,
ó békességes,
ó dicsőséges
Karácsony!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

