Ökumenikus imádságra hív a Sant’Egidio közösség az útjuk során életüket vesztett menekültekért

„Milyen világot építettünk, ha sok testvérünknek

a halált kell kockáztatnia azért, hogy életet találjon?”

XIV. Leó pápa

A Sant’Egidio közösség a világ számos országában minden évben megemlékezik azokról, akik a béke, az élhető élet felé vezető nehéz útjuk során – ahogyan az imádság címében áll – a remény útján lelik halálukat.

Az Ukrajna elleni háború miatt sok menekültet fogadott be hazánk, a Sant’Egidio közösség is többeket közülük. Azonban idén sem feledkeznek meg azokról, akik a Földközi-tengeren át próbáltak meg eljutni Európába, és eközben vesztették életüket. Latin-Amerikából a „Bestia” nevű vonattal ezrek, tízezrek próbálnak meg eljutni az Egyesült Államokba, dacolva az őket kizsákmányoló kábítószerkartellekkel.

A menekültek világnapjához (június 20.) kapcsolódóan Budapesten is megemlékeznek mindazokról az embertársainkról, akik a háború, a terrorizmus, az elnyomás és a nyomor elől menekültek Európába vagy Észak-Amerikába, és tízezrével veszítették életüket az úton.

A Kaníziusz Szent Péter-templomban (1095 Budapest, 9. ker. Gát utca 2–4.) tartandó imádságra hívnak olyan menekülteket is, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni.

A programhoz tartozó Facebook-eseményt IDE kattintva érhetik el.

Forrás: Sant'Egidio

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír