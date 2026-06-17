Ökumenikus imádságra hív a Sant’Egidio közösség az útjuk során életüket vesztett menekültekért

Hazai – 2026. június 17., szerda | 12:25
1

A Sant’Egidio közösség a menekültek világnapjához kapcsolódóan június 22-én, hétfőn 18.30 órától a budapesti Kaníziusz Szent Péter-templomban idén is imádságot szervez azokért a menekültekért, akik a béke és egy jobb élet reményében útra kelve vesztették életüket. Az imádságot Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök vezeti, a társegyházak képviselői imádsággal szolgálnak.

„Milyen világot építettünk, ha sok testvérünknek
a halált kell kockáztatnia azért, hogy életet találjon?” 
XIV. Leó pápa

A Sant’Egidio közösség a világ számos országában minden évben megemlékezik azokról, akik a béke, az élhető élet felé vezető nehéz útjuk során – ahogyan az imádság címében áll – a remény útján lelik halálukat.

Az Ukrajna elleni háború miatt sok menekültet fogadott be hazánk, a Sant’Egidio közösség is többeket közülük. Azonban idén sem feledkeznek meg azokról, akik a Földközi-tengeren át próbáltak meg eljutni Európába, és eközben vesztették életüket. Latin-Amerikából a „Bestia” nevű vonattal ezrek, tízezrek próbálnak meg eljutni az Egyesült Államokba, dacolva az őket kizsákmányoló kábítószerkartellekkel.

A menekültek világnapjához (június 20.) kapcsolódóan Budapesten is megemlékeznek mindazokról az embertársainkról, akik a háború, a terrorizmus, az elnyomás és a nyomor elől menekültek Európába vagy Észak-Amerikába, és tízezrével veszítették életüket az úton.

A Kaníziusz Szent Péter-templomban (1095 Budapest, 9. ker. Gát utca 2–4.) tartandó imádságra hívnak olyan menekülteket is, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni.

A programhoz tartozó Facebook-eseményt IDE kattintva érhetik el.

Forrás: Sant'Egidio 

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#imádság #lelkiségi mozgalmak #menekültek #ökumené #programok #Sant’Egidio közösség #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató