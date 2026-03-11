Olaszországban ima- és böjtnapot tartanak a Közel-Kelet békéjéért

Kitekintő – 2026. március 11., szerda | 16:40
1

Matteo Zuppi bíboros, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke üzenetben fejezte ki részvétét Pierre al-Raï atya, Kuleja (Klajá) maronita lelkipásztora halála miatt, aki légitámadás áldozata lett március 9-én Libanonban. Március 13-án, pénteken az olasz templomokban ima- és böjtnapot tartanak a Közel-Kelet békéjéért, a keresztények megmaradásáért.

Matteo Zuppi bíboros Béchara Boutros Raï bíborosnak, libanoni maronita pátriárkának címzett üzenetében mély szomorúságának ad hangot az ország déli részén, Kulejában (Klajá) plébánosként és a helyi karitászban szolgáló maronita pap halála miatt, aki légitámadás áldozata lett.

A háború drámája újra lesújtott népükre, ártatlan áldozatokat szedve minden vallásból – írta az olasz főpásztor, hozzátéve: Imádkoznak Pierre atyáért, aki nem hagyta el földjét, és hívei mellett maradt, végsőkig tanúskodva a rábízott keresztények iránti szeretetről.

Példája, vértanúsága a szeretet és a kiengesztelődés jele a gyűlölet és a megosztottság idején; a testvériség jele ott, ahol az erősebb logikája érvényesül. Az olasz püspökök imádkoznak lelki üdvéért, és azt kérik a Béke Fejedelmétől, hogy szűnjenek meg a harcok a Közel-Keleten. A háború sosem válasz és sosem megoldás, hanem vereség mindenki számára.

Matteo Zuppi arról is tájékoztatta a libanoni maronita pátriárkát, hogy az Olasz Püspöki Konferencia március 13-ára ima- és böjtnapot hirdetett a keresztény közösségekért és a stabil és tartós békéért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #béke #háború #imádság #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató