Olaszországban ima- és böjtnapot tartanak a Közel-Kelet békéjéért

Matteo Zuppi bíboros Béchara Boutros Raï bíborosnak, libanoni maronita pátriárkának címzett üzenetében mély szomorúságának ad hangot az ország déli részén, Kulejában (Klajá) plébánosként és a helyi karitászban szolgáló maronita pap halála miatt, aki légitámadás áldozata lett.

A háború drámája újra lesújtott népükre, ártatlan áldozatokat szedve minden vallásból – írta az olasz főpásztor, hozzátéve: Imádkoznak Pierre atyáért, aki nem hagyta el földjét, és hívei mellett maradt, végsőkig tanúskodva a rábízott keresztények iránti szeretetről.

Példája, vértanúsága a szeretet és a kiengesztelődés jele a gyűlölet és a megosztottság idején; a testvériség jele ott, ahol az erősebb logikája érvényesül. Az olasz püspökök imádkoznak lelki üdvéért, és azt kérik a Béke Fejedelmétől, hogy szűnjenek meg a harcok a Közel-Keleten. A háború sosem válasz és sosem megoldás, hanem vereség mindenki számára.

Matteo Zuppi arról is tájékoztatta a libanoni maronita pátriárkát, hogy az Olasz Püspöki Konferencia március 13-ára ima- és böjtnapot hirdetett a keresztény közösségekért és a stabil és tartós békéért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír