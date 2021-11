Online is megtekinthetők az első szalézi ifjúsági filmfesztivál versenyfilmjei

A projekt idén július 24-én indult, de majdnem egyéves felkészülés előzte meg. A világ több mint száz országban működő szalézi ifjúsági műhelyek több ezer fiatalt vontak be, segítve és kísérve őket az alkotási folyamat közben. Az elkészült filmeket október 15-ig lehetett beküldeni.

A szalézi rend a világ 135 országban van jelen, így a beérkezett rövid filmalkotások bemutatására és díjazására több száz különböző helyen került sor november 18–19-én, lefedve a Föld valamennyi időzónáját. A Don Bosco Global Youth Film Festival (DBGYFF) záróünnepségét Torinóban tartották meg a döntős videósok és alkotásaik bemutatásával, valamint a nyertesek kihirdetésével. Az eseményen jelen volt Ángel Fernández Artime szalézi rendfőnök, akitől a fesztivál ötlete is származik.

Ángel Fernández Artime már első elöljárói ciklusa idején (2008–2014) is dédelgette ezt az ötletet, a járvány kirobbanásával pedig végleg minden kétséget kizáróan bebizonyosodott számára, hogy az egész emberiségnek szüksége van a fiatalok energiájára és bizakodó látásmódjára, ahogyan az ifjúságnak is a kapaszkodókra. Az ötlet megvalósításában közreműködött a Don Bosco Nel Mondo Alapítvány; oktatási és lelkipásztori szempontból felügyelte a folyamatot, ügyelve arra is, hogy a rend világos szalézi identitással, aktívan tudjon jelen lenni a digitális világban. Emellett az alapítvány a digitális platformokon is ösztönzi a nevelői és kreatív párbeszédet a fiatalok evangelizációja érdekében, elősegíti a fiatalok proaktivitását (kezdeményező, tevékeny hozzáállását) és együttműködési stratégiákat fejleszt ki a szaléziak és a fiatalok között.

A projekt sikere és a tömeges részvétel bizakodásra ad okot, hogy a DBGYFF évente megrendezhető, globális jelentőségű filmfesztivállá és jelentős médiaeseménnyé válhasson, és hogy a jövőben minél több helyszínen, minél több résztvevőt, alkotót és nézőt vonzzon.

A fesztivál első napján bemutatott filmeket ITT, míg a második napon közzétett alkotásokat ITT lehet online megtekinteni.

A DBGYFF-ről részletesen ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Don Bosco Global Youth Film Festival / Szaléziak.hu



