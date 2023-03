Operafilmek nagyvásznon az Urániában

Az ünnep előestéjén, március 14-én a most felújított Orfeusz és Eurydiké mozipremierjével indul a program. Az ACE (Európai Filmarchívumok Szövetsége) támogatását is elnyert operafilmmel Gaál István rendező és az operatőr Sára Sándor születésének 90. évfordulója előtt is tiszteleg a Nemzeti Filmintézet.

Gaál István 1985-ben készült alkotásával nem pusztán megfilmesítette Gluck operájának bécsi változatát, hanem gazdag képi világával és erős szimbólumrendszerével markáns szerzői filmmé avatta azt, amelyet a nemzetközi filmkritika Bergman Varázsfuvolájával és Losey Don Giovannijával együtt emleget. Orfeuszt nem mitológiai hősként, hanem esendő emberként ábrázolja, aki a halál misztériumával szembesül.

Orfeusz Miller Lajos csodás baritonján szólal meg, Eurydikét Maddalena Bonifaccio, Ámort Kincses Veronika szólaltatja meg; Orfeuszt Téry Sándor, Eurydikét Eszenyi Enikő, Ámort Sebestyén Ákos alakítja.

A felvételhez a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Magyar Rádió és Televízió Énekkara működött közre, Vásáry Tamás vezényletével.

Katona József Bánk bán című drámájának színházi premierjét 1848 tavaszán a forradalom kitörése söpörte el. Idén március 15-én este Erkel Ferenc operájának filmváltozatát vetíti az Uránia, éppen húsz évvel a filmfeldolgozás bemutatója után.

Káel Csaba nagyszabású operafilmje a hazai bemutatót követően jelentős nemzetközi sikert is aratott, világszerte megcsodálhatták az operakedvelők. A Hollywood Reportertől az India Timesig rengeteg elismerő kritika jelent meg a filmről. A mértékadó Varietyben Robert Koehler közölt róla egyértelműen dicsérő kritikát, a Chicago Sun Timesban Laura Emerick pedig azzal méltatta, hogy „az opera és film műfajának eddigi legsikeresebb ötvözése”.

A 19. századi historikus festészetre emlékeztető látványvilágot korhű díszletek és jelmezek felhasználásával az Oscar-díjas operatőr, Zsigmond Vilmos vitte filmre; és nagyrészt eredeti helyszíneken, Erdélyben, Jákon, Ócsán, Esztergomban, Visegrádon, Bélapátfalván és Budapesten forgatták.

A különleges hangfelvétel filmes térélményt nyújt. A film szereplőgárdája kimagasló, a főbb szerepeket nemzetközi hírű magyar énekesek tolmácsolják: Kiss B. Attila (Bánk bán), Marton Éva (Gertrúd), Rost Andrea (Melinda), Gulyás Dénes (Ottó), Kováts Kolos (II. Endre), Miller Lajos (Tiborc), Sólyom Nagy Sándor (Petur bán).

A programot március 13-án délelőtt és kora délután diákvetítések egészítik ki az NFI – Filmarchívum Klassz programjának szervezésében. A nemzeti ünnep alkalmából a 80 huszár, a Feldobott kő, a János vitéz és a Szirmok, virágok, koszorúk című filmeket vetítik iskolai csoportoknak, ingyenesen.

A filmek teljes körű restaurálása a Nemzeti Filmintézet Filmfelújítási és Digitalizálási Programja keretében valósult meg.

Forrás és fotó: Nemzeti Filmintézet



