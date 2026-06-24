Ora et labora 2026 – Önkéntesnapok Pannonhalmán a szerzetesség iránt érdeklődőknek

Mire hívunk?

Hogy tölts el néhány augusztusi napot hozzád hasonló fiatalokkal a bencés közösség mellett, az imádság és a kétkezi munka ritmusában, és nyerj betekintést egy életteli apátság nyári hétköznapjaiba. Arra hívunk, hogy osztozz az apátsági gyógynövénykert munkáiban, továbbá arra is, hogy az imádság és a közös lelki programok segítsenek téged az elmélyülésben és Isten keresésében.

A megérkezést és ismerkedést követően a hétköznapoknak a szerzetesközösség reggeli és esti zsolozsmája ad keretet. Hétfőtől szerdáig részt vehetsz a Liturgikus Tanulmányi Napok programján, ahol segítőként is számítunk rád. Csütörtökön és pénteken a délelőtt és a délután első fele a hat órát kitevő önkéntes munka jegyében telik; a délután második felében és este pedig a bencés spiritualitásba bevezető, közös lelki és közösségi programokat szervezünk. Az utolsó napot Nagyboldogasszony főünnepének szenteljük, a közös programot ünnepi ebéddel zárjuk.

Kiknek ajánljuk?

Az önkéntesnapokat 18 és 35 év közötti fiatal férfiaknak ajánljuk, akik szívesen bekapcsolódnak a képzési napok és a gyógynövénykert munkáiba, érdeklődnek a bencés szerzetesség iránt, és nyitottak arra, hogy csoportos beszélgetések során együtt mélyüljünk el keresztény hitünkben.

Szállást (korlátozott számú férőhellyel) a Pannonhalmi Bencés Gimnázium épületében biztosítunk.

Az önkéntes munka ellentételezéseként a szállás, étkezés és a programon való részvétel ingyenes.

Az önkéntes munka és a lelki programok szervezői Imre atya, Brúnó testvér és Metód testvér.

Tudnivalók

Jelentkezési határidő: augusztus 5.

Lemondási határidő: augusztus 10.

További információt a hivatas@osb.hu e-mail-címen lehet kapni.

Kérjük, hogy a regisztrációt követően küldj önéletrajzot ugyanerre az e-mail címre!

A jelentkezési lap IDE kattintva tölthető ki.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír