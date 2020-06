Orosz Lóránt: Ami lényeges, az a rejtekben történik

– Hogyan élték meg ezt az időszakot?

– Elég gyötrelmes két és fél hónap volt ez mindenkinek, így persze nekünk is. Ám amint megfigyelhetjük, a Jóisten segítségével pont a nehéz idők adnak alkalmat arra, hogy a hitünk igazi gyümölcsöket teremhessen. Minden fájdalma és tökéletlensége mellett ez az időszak számunkra különösen értékes volt, hiszen alkalmunk nyílt a rendszeres szerzetesi élet elmélyültebb megélésre. Az igaz, hogy itt, vidéken, szinte az erdő mellett, különösebb hatását nemigen tapasztaltuk a járványveszélynek azon kívül, hogy sajnálatos módon nem jöttek hozzánk a zarándokok. Dolgoztunk és imádkoztunk, mindennap elmondtuk a járvány megszűnéséért az imádságot, amit Berhidai Piusz tartományfőnök kért a rend tagjaitól. Én tanítok a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, ezt a munkát most online formában végeztem. Az internetes tanításba természetesen bele kellett jönnöm, és az új rendszert is meg kellett szoknom.

– A mátraverebély-szentkúti kegyhely kisugárzása közismert, ezért is keresik fel évről évre olyan sokan. Most hogyan tudta betölteni ezt a fontos szerepét?

– Nálunk már évek óta megoldott, hogy a liturgikus programokat – szentmiséket, zsolozsmákat és litániákat – online is tudják követni a hívek, így az internetes jelenlét megoldása nem jelentett problémát. Sokan kértek tőlünk e-mailben imádságot, miseszándékot. A kegyhely honlapján és Facebook-oldalán is tartottuk a kapcsolatot a hívekkel. Végig éreztük azt a támogató figyelmet, amellyel követték Szentkút életét. Mivel nem vagyunk plébánia, a kegytemplom nem volt zárva, a lehetőségekhez képest végig látogatható volt.

– Sok lelkipásztor szerint ez az elmélyülésre is alkalmat adott. A Mátraverebély-Szentkútra látogatók Szűz Mária közbenjárását kérik…

– A Boldogságos Szűz Mária közelebb van az Úr Jézushoz, mint bárki más. Ő eleve csendes személy. Visszahúzódása, figyelme és hallgatása minta és példa lehet számunkra. Csöndes, elmélyült jelenléte volt jellemző ránk is.

– A kegyhely felajánló imádságában is szó esik az egymás iránti szolidaritásról. Ez az időszak Ön szerint erősítette a közösségi egybetartozást?

– Igen, de inkább úgy fogalmaznék, hogy erősíthette. Lehetőséget adott arra, hogy erősödjön a szolidaritás, jobban odafigyeljünk egymásra, és hordozzuk a másik ember terheit. Láttunk is erre példákat, ám az, hogy milyen gyümölcsei lesznek ennek a jövőben, még nem érzékelhető pontosan.

– „Fakassz életünkben ma is új forrást” – hangzik ugyanennek az imádságnak az egyik sora. Ez az időszak vajon változtatott valamit az embereken, a világon?

– A lényeges dolgok mindig a rejtekben történnek, ezért sem tudjuk pontosan, hogy egy eseménynek milyen következményei lesznek. A Jóisten járvány nélkül is minden áldott nap felkínálja a megtérés és a változás lehetőségét, csak mi vagy nem vesszük észre, vagy nem mindig tudunk élni ezzel.

– Fel lehet keresni nyáron a zarándokházat?

– Az állami rendelkezések szerint május 18-ától a zarándokház már fogad vendégeket.

– Milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik ellátogatnak Szentkútra?

– Természetesen a fertőtlenítési szabályokat betartjuk, munkatársaink pedig maszkot viselnek. A távolságtartási előírásokat ugyanígy megtartjuk.

– Van érdeklődés?

– Hála Istennek sokan érdeklődnek, és az első fecskék már meg is jelentek Szentkúton.

– A búcsúk rendje – különösen a Porciunkula-búcsú, ahol a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása történik vagy a Nagyboldogasszony-főbúcsú – hogyan alakul?

– Egyelőre nem tudjuk, hogy a búcsúk szokásos rendje mikor állhat vissza. Azért sem lehet még biztosat mondani erről, mert meg kell várnunk a vonatkozó állami rendelkezések alakulását. Amint látjuk már, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg, a változást azonnal közzétesszük az online felületeinken. Arra kérünk minden kedves zarándokot, hogy kövesse a honlapunkat és a Facebook-oldalunkat.

Fotó (archív): Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2020. június 7-i számában jelent meg.