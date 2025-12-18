Örüljön az egész emberiség! – A piarista rend legfőbb vezetősége karácsonyi levele

„Örüljön az ég, ujjongjon a föld, vele együtt zengjen a tenger s ami benne van! Vigadjon a rét és minden virága, örüljenek az erdő fái az Úr színe előtt! Mert nézd, közeledik, jön!” (Zsolt 96,11–13)

Örüljön az egész emberiség! Énekeljünk, táncoljunk! Ujjongva hirdessük az örömhírt, hogy Isten belép történelmünkbe, velünk jár útjainkon, és otthont vesz házainkban és iskoláinkban.

Kedves piarista testvéreim!

Karácsonyt ünnepeljük. Ismét és mindig új módon annak az Istennek a misztériuma előtt állunk, aki úgy dönt, hogy közel jön hozzánk, közénk születik, osztozik törékenységünkben és életünkben. A karácsony nem pusztán ismétlődő hagyomány: olyan örömhír, amely meglep bennünket, újra megnyitja a történelmet, amikor úgy tűnik, hogy az bezárult és zsákutcába jutott. Karácsony ünnepe arra emlékeztet, hogy Isten ma is hisz az emberiségben.

Izajás próféta ragyogó szavakkal írja körül ezt a történést: „Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme” (Iz 9,5). Ezek a nevek egy új életmódról beszélnek: közelségről, gondoskodásról és békéről. Felfedezzük, hogy piarista hivatásunk ebben a versben gyökerezik. Számunkra ezek a szavak nem csupán egy ősi ígéretet jelentenek, hanem olyan valóságot, amelyet tantermeinkben és kollégiumainkban ölelünk magunkhoz.

Ma a születésről szóló elbeszélés két további nevet, két egyszerű, de nagyon fontos nevet ajándékoz nekünk: Jézus és Emmánuel (Mt 1,21 és 1,23). A Jézus név jelentése: Isten megszabadít.

Isten belép a történelembe, hogy gyógyítson, kiengeszteljen és reményt ébresszen.

Az Emmánuel név jelentése: Velünk lévő Isten, olyan Isten, aki nem fordul el tőlünk, aki velünk marad, velünk együtt halad, osztozik az emberek konkrét életében, örömeikben és reményeikben, szomorúságaikban és szorongásaikban. Ez a két név a karácsony szíve közepe: Isten úgy üdvözít, hogy velünk van.

Számunkra, piaristák számára ezek a nevek különös erővel szólalnak meg. Isten ott üdvözít, és ott van velünk, ahol tanítunk, kísérünk, meghallgatunk, gondoskodunk és bátorítunk. A karácsony újra megtörténik minden gyermekben és fiatalban, különösen a legszegényebbekben, a legsebezhetőbbekben és az elfeledettekben, még ha nem is tudjuk mindig enyhíteni szenvedésüket, és nem is rendelkezünk válasszal minden kérdésükre. Szívünk összeszorul, amikor arra gondolunk, hogy

sok gyermek a karácsonyt háborús konfliktus közepette, erőszakos cselekmények és igazságtalan körülmények között tölti.

Éppen ilyen helyzetben kell – a magunk törékenységével és korlátaival – nem csupán hirdetnünk, hanem megtestesítenünk a karácsony örömhírét: közelségünkkel, jelenlétünkkel, bátorító szavunkkal, megtartó közösségként, jövőt nyitó iskolaként.

Ebben a hamarosan befejeződő jubileumi évben annak felismerésére kaptunk meghívást, hogy a remény zarándokai vagyunk. A szentév véget ér, de a meghívás érvényben marad. Minden egyes jelenlétünkben és minden egyes napon továbbra is a remény hordozói leszünk.

Ez a karácsony újítsa meg hitünket a világra jövő Istenben, erősítse meg piarista hivatásunkat, és segítsen bennünket abban, hogy együtt örömhírré váljunk a világ számára!

Testvéri szeretettel és Kalazancius fiaiként:

Generálisi kongregáció

Szent Terézről nevezett piarista közösség Zaragozából

2025. december 18.

Forrás és fotó: piarista.hu

Magyar Kurír