Orvosmisszió: A világot megrázó tragédiák idején is gondolnunk kell a rászoruló magyar gyerekekre

Nem mindenhol és nem mindenkinek természetes, hogy az óvoda, iskola szervezésében vagy szülők kíséretében a gyerekek rendszeres szemészeti, fogászati és ortopédiai szűrésen vesznek részt. Pedig az ilyen jellegű problémák kiszűrése nagyon sok későbbi problémát előzhet meg.

A Katolikus Karitász is mindent bevetve dolgozik azon, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsa továbbra is a földrengés, illetve az orosz–ukrán háború sújtotta területeken, azonban nem feledkezhetnek meg egyéb elköteleződéseikről sem – így az orvosmisszióról, amelyet a Katolikus Karitász Vojcek László professzor vezetésével, a szűrés, a prevenció hiányát felismerve hozott létre 2017-ben. Azóta minden második, harmadik hétvégén elindulnak, hogy egy-egy olyan eldugott települést keressenek fel, ahol nincs más lehetőség a prevenciós szűrésre.

Február harmadik hétvégéjén a Vajdaságba, Kishegyesre látogatott egy 12 fős, orvosokból, medikusokból és szakápolókból álló missziós csapat. Két napon át szűrték, vizsgálták a helyieket, és osztottak szét alapvető egészségügyi és csecsemőápolási cikkeket.

A 13 ezer főt számláló Kishegyes és vonzáskörzete számára a prevenciós szűrések szinte elérhetetlenek, most azonban olyanok is részesülhettek a szakorvosi vizsgálatokban, akik erre helyzetük miatt nem is gondolhattak.

„Az orvosmisszió ma Európában a legek missziója: a legszegényebb, legnehezebben megközelíthető, a nagyvilág számára legkevésbé ismert, egészségügyi szempontból a legelhanyagoltabb településeket veszi célba, az itt élők helyzete pedig a legkilátástalanabb egész Európában – fogalmazott Vojcek László professzor, az orvosmisszió vezetője. – Ez motiválja orvosainkat és hallgatóinkat, hogy két-három hetente útnak induljanak.”

A több mint 70 főből álló önkéntes csapat tagjai (orvosok, medikusok, technikai segítők) eddig összesen 57 alkalommal kárpátaljai, délvidéki és erdélyi települések óvodáiba és iskoláiba jutottak el. Óvodásoknak és kisiskolásnak szemészeti, fogászati és ortopédiai szűrést, felnőtteknek pedig EKG-, vércukor- és vérnyomásvizsgálatokat, továbbá nőgyógyászati és rákszűrést végeznek. Emellett a gyermeket váró kismamák és az újszülöttek is figyelmet kapnak. A misszió nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati szűrést, magzati szívhangvizsgálatot is biztosít; egészségmegőrzés, csecsemőápolási, egészséges életmóddal kapcsolatos és magzatvédelemi ismereteket bemutató témakörökben végez tanácsadást.

Szöveg: Nagy Andrea

Forrás: Katolikus Karitász



Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír