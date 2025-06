Összefogtunk egy jobb világért – Több mint 80 diák teljesített csapatprojektet az idei tanévben

Ez a nap a diákok munkájának bemutatása, értékelése mellett arról a közös küldetésünkről is szól, hogy összefogjunk egy jobb világért. Ez a fenti cél vezeti a Trastevere projektet, mely a közösség, az együttműködés és a teremtés védelmének jegyében született meg – mondta köszöntőjében Zsódi Viktor SchP tartományfőnök.

„Fontos felismernünk, hogy a világot, amelyben élünk, csak közösen tudjuk jobbá tenni. A teremtett világ védelme nem csupán természetvédelmi feladat – mélyen emberi, erkölcsi és társadalmi küldetés is. Ezért különösen fontos, hogy embertársaink közvetlen támogatásáért is tegyünk. A diákprojektek ebben kulcsszerepet játszanak, hiszen önkéntes tevékenységeken keresztül formálják a társadalmat, mutatják be egy új szemléleten, képi alkotáson keresztül. Nem csupán tanulás történik itt, hanem közös tanulás – egymástól, egymással.”

Megemlékezett Ferenc pápáról, aki a Laudato si’ enciklikával a motorja lett a bolygónk jövőjének megóvását szorgalmazó kezdeményezésnek. „Ahogy Ferenc pápa mondta: »a dolgokon lehet változtatni« – és ezt most ti bizonyítottátok az alkotásokon keresztül, hogy lehet jobbá, örömtelibbé tenni a világot.”

Varga Árpád, az NMHH képviseletében megköszönte a diákok munkáját, elszántságukat, amivel önmagukat is formálták. „Minden diák a lehető legtöbbet tett azért, hogy kifejezze érzéseit, gondolatait, építő szándékú elképzeléseit a ma minket érintő társadalmi és környezeti kérdésekről.”

Az idei Trastevere folyamatban 12 mentor vett részt tartományszerte, akik elkötelezetten támogatták a fiatalok munkáját a projekt minden szakaszában, segítve ezzel nem csupán a vállalt feladatok teljesítését, hanem a közösség formálódását is.

Nagy öröm számunkra, hogy az idei évben a ferences rendtartományból is csatlakoztak a projekthez. A budapesti, kecskeméti, mosonmagyaróvári, nagykanizsai, sátoraljaújhelyi és váci piarista csapatok mellett a budapesti Szent Angéla Ferences Gimnázium diákjai valósítottak meg projektet. A 20 csapatban összesen 87 diák tett egy jobb világért. Kisfilmjeiket eddig több mint 8 ezren tekintették meg – emelte ki Katona Miklós, a Piarista Kilátó Központ vezetője, a projekt felelőse.

A projektek közül 3 csapat részesült kiemelt dicséretben. Bronz oklevelet kapott 10 kis lépés a nagy változásért! című kisfilmjéért a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Piarista Kollégium Zöld küldetés csapata.

Ezüst oklevelet vehetett át a Mancs őrjárat című projektért a Nagykanizsai Piarista Iskola Állatvédők csapata.

A tanév arany oklevelét a Kecskeméti Piarista Iskola Vive Laetitia csapata nyerte el Egy szebb napért kezdeményezésükért.

A 20 kisfilm megtekinthető a rendtartomány YouTube-csatornáján.

A díjátadó után a diákok egy élményprogramon vettek részt kisebb csapatokban, amely során egy fiktív hazai város disztópikus jövőjébe utaztak, a 2056-os Újrétfőházára, ahol különböző problémák megoldásán dolgoztak közösen.

Köszönet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak a Partneriskolai Programért, amelyen keresztül támogatást nyújtottak a piarista intézményeknek, hogy a diákok minél jobb feltételek mellett tudjanak alkotni, elmélyülni a biztonságos médiahasználatban.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya; Piarista Kilátó Központ

