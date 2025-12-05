Összetartó cserepek – Összefogtak, hogy senki se maradjon tető nélkül

A beteglátogatók 2023-ban az ormánsági Marócsa viharkárosultjait is tetőcserepekkel segítették, és az újabb tetőcserép-akció sem sokáig váratott magára.

Kiegészülve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportja és a Csatár Civil Egyesület tagjaival, összesen huszonegy fő vett részt a november végi szekszárdi cseréphordásban. Az önkéntesek között a női nem képviseltette magát nagyobb számban, akik között egy 76 éves, korábban súlyos betegségből felgyógyult asszony volt a rangidős.

Az akció résztvevői a megyeszékhely Gyermeklánc Óvodája felújítás alatt álló épületének tetejéről származó Tatai tetőcserepet válogatták és hordták egybe.

A karitatív szerepvállalás ezúttal is Vég Beáta kórházlelkészségi koordinátor és Priskin Zsolt állandó diakónus irányítás mellett valósult meg, akik nemcsak az önkénteseket toborozták, hanem raklapot szereztek, szállítmányozást intéztek, szervezkedtek.

Aki ott volt, tudja, hogy a munka hogyan köti össze az embert az emberrel. A sok szervezet önkéntesei egyként küzdöttek a célért.

A cserép otthonokat fed majd le, olyan emberekét, akik védtelenek az élet viharaival szemben

– fogalmazott beszámolójában Priskin Zsolt.

Az öt napon át tartó munkálatok eredményeként az 55 raklapnyi tetőcserép jelenleg a Szekszárdi Önkormányzat által biztosított telephelyen várakozik arra, hogy jó helyre kerüljön.

„Fogjunk össze, hogy senki se maradjon tető nélkül!” – szerepel a kórházlelkészség felhívásában. A cserepekért rászorulók megkeresését várják az 1vegbeata@gmail.com e-mail-címen.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Priskin Zsolt

Magyar Kurír