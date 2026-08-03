Pályi Gyula tudománytörténészre emlékezett a Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége

A professzor több mint két évtizeden át volt a magyar adás vendége

Pályi Gyula professzor több mint húsz éven keresztül volt a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének rendszeres és nagyra becsült vendége. Interjúiban elsősorban a torinói lepel történetével, Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolataival, valamint más egyházi vonatkozású magyar történelmi és tudománytörténeti kutatásokkal ismertette meg a hallgatókat, melyekben mindig új szempontokat, tudományos érdekességeket és sokszor kevéssé ismert történelmi összefüggéseket tárt fel. Kutatói alaposságát széles látókörrel, közvetlen előadásmóddal és a hit kérdései iránti mély érdeklődéssel kapcsolta össze. A magyar adás hallgatói számára ezért nem csupán kiváló tudós, hanem ismerős és szeretett rádiós vendég is volt.

Vegyészmérnökből lett a Modenai Egyetem professzora

Pályi Gyula 1936. június 6-án született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1963-ban, majd 1969-ben a Pisai Tudományegyetemen vegyészdoktori címet. A kémiai tudományok kandidátusa 1971-ben, doktora 1982-ben lett. 2023-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gyémántdiplomával ismerte el hat évtizeddel korábban szerzett mérnöki képesítését.

Pályafutása kezdetén az Egyesült Vegyiműveknél dolgozott, majd két évtizeden át a Magyar Tudományos Akadémia veszprémi Petrolkémiai Kutatócsoportjának munkatársa és egyik vezető kutatója volt. Később az MTA Fémorganikus Kémiai Kutatócsoportját vezette Budapesten.

1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlenkémia-professzoraként folytatta oktatói és tudományos munkáját. 2008-as nyugdíjba vonulása után az egyetem külső tudományos munkatársaként maradt kapcsolatban az intézménnyel.

Nemzetközileg elismert kutatóként több olasz és európai tudományos akadémia választotta tagjai közé, ezek között 2003-tól az olasz Nemzeti Tudományos Akadémia („Negyvenek”, Róma) külföldi tagja volt.

2023. augusztus 20-án Pályi Gyula a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

Kutatási területei között szerepelt az átmenetifém-organikus katalízis, a fémorganikus kémia, a magas oxidációs fokú fémklaszterek vizsgálata, valamint a biológiai kiralitás eredetének molekuláris mechanizmusa és az aszimmetrikus autokatalízis.

Tudományos munkásságát 174 publikáció, köztük hat szabadalom és hét szakkönyv fémjelzi. Műveire a nemzetközi szakirodalomban több mint kétezer alkalommal hivatkoztak.