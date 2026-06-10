Pannonhalmán ülésezik az ortodox és katolikus egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa, valamint Job Getcha pisidiai metropolita társelnökökkel együtt összesen húsz katolikus és ortodox egyházi és világi teológus érkezik a monostorba a rendezvényre.

A testület tagjai a tanácskozás mellett bekapcsolódnak a vendéglátó szerzetesközösség imádságába is. Június 16-án este Kurt Koch bíboros mutat be szentmisét a Szent Márton-bazilikában, számos hazai püspök jelenlétében. Az ünnepi liturgiára meghívást kaptak a testvéregyházak vezetői és képviselői, valamint a hazai kulturális és társadalmi élet képviselői.

Június 18-án ortodox vesperást tartanak ugyancsak a Szent Márton-bazilikában. Ez az imádság azért jelentős, mert legutóbb 2023. szeptember 24-én, Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka látogatása alkalmával tartottak ortodox istentiszteletet a nyolcszáz éves templomban.

A látogatás alkalmából a nyitó szentmise előtt kézi erővel hat év után ismét megszólaltatják a pannonhalmi bazilika történelmi nagyharangját, a 2,4 tonnás Szent Márton-harangot, amely rekonstrukció előtt áll. A Bencés Kiadó pedig a konferenciára jelenteti meg ökumenikus sorozatának harmadik köteteként Az igazság párbeszéde. A katolikus–ortodox párbeszéd dokumentumai és szövegei című kiadványát, Görföl Tibor szerkesztésében.

A katolikus–ortodox nemzetközi vegyesbizottság 1979-ben létesült azzal a céllal, hogy előmozdítsa a két egyház közeledését, tisztázza a közöttük húzódó nézeteltéréseket és mindent megtegyen teljes egységük jövőbeli helyreállításáért. A bizottság mindeddig hét dokumentumot jelentetett meg az egyházak önértelmezését és életét érintő alapvető kérdésekről, és e dokumentumok mindkét egyházban, sőt a határaikon túl is jelentős visszhangot váltottak ki.

Rendszeres találkozóin a Koordinációs Testület nem csupán a Katolikus és az Ortodox Egyház életének kiemelkedő eseményeit vitatja meg, de szintén fontos feladata, hogy előkészítse a további teológiai párbeszéd témáit és dokumentumait. Legutóbbi ülésén, amelyet 2025 szeptemberében tartottak Krétán, a testület annak a szövegtervezetnek a munkálatait folytatta, amely 2024-ben hozott döntése értelmében a tévedhetetlenség kérdését elemzi.

A testület június 16. és 19. között Pannonhalmán tartandó tanácskozása várhatóan jelentős lépéseket tesz a tévedhetetlenség teológiai kérdéseivel foglalkozó szöveg további szerkesztésében. Ahogyan a Koordinációs Testülethez intézett beszédében XVI. Benedek pápa kiemelte, a testület ülései a két egyház kapcsolatának igen jelentős eseményei. A Pannonhalmi Főapátság ezért örömmel biztosít helyet e kiemelkedő tanácskozás számára.

„Örömmel vettük a Koordinációs Testület pannonhalmi ülésével kapcsolatos felkérést, mert illeszkedik bencés szerzetesközösségünk több mint harminc éve folytatott ökumenikus tevékenységébe. Ne feledjük, hogy éppen harminc évvel ezelőtt látogatott el Szent Márton hegyére II. János Pál pápa és II. Alekszij moszkvai pátriárka. A közelmúltat tekintve pedig 2021-ben indítottuk el nemzetközi konferenciáink sorozatát, amelynek keretében párbeszédre hívtuk többet között Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát; Job Getcha pisidiai metropolitát; Musa Panti Filibus érseket (Nigéria), a Lutheránus Világszövetség elnökét. Ellátogatott hozzánk Mario Grech bíboros Rómából; Antoine Kambanda bíboros Ruandából; Rowan Williams volt canterburyi érsek; Najla Kassab lelkésznő, a Református Egyházak Világközösségének elnöke; Anne Burghardt lelkésznő, a Lutheránus Világszövetség főtitkára és az ökumenikus mozgalom számos további kiemelkedő alakja.

Ferenc pápa szavai nyomán monostorunk »a testvériség hídja« szeretne lenni, ahol bencés vendégszeretettel fogadjuk a hozzánk érkezőket, akik előítéletektől és elvárásoktól mentesen, a testvéri szeretet légkörében találkozhatnak, imádkozhatnak és beszélgethetnek egymással és velünk” – fogalmazta meg Hortobágyi T. Cirill főapát. Hozzátette: „A mennyei Jeruzsálem előízét érezzük a pannonhalmi bazilikában, amikor az oly sokféle keresztény hagyomány képviselői együtt imádkozunk.”

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír