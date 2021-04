Pannonhalmát is érinti a SacraVelo kerékpáros zarándokút-hálózat

A SacraVelo kerékpáros zarándokút-hálózat csaknem 900 kilométer hosszú. A magyar–szlovák határtérség Duna menti megyéin, a magyar oldalon Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, míg szlovák oldalon Nagyszombat és Pozsony megyéken vezet át, több mint 300 vallási nevezetességet, látnivalót érintve.

A SacraVelo projekt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vezetésével, európai uniós támogatással valósult meg. A zarándokút-hálózat Győr-Moson-Sopron megyében 648 kilométer hosszú, és összesen 216 szakrális látnivalót érint – csak Pannonhalmán hetet. És szerepel a kerékpárral is felkereshető szakrális helyszínek között több a Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó templom is: többek között a véneki Nepomuki Szent János-templom és a tápi Szentháromság-templom.

Komárom-Esztergom megyében 64, Szlovákiában, Pozsony és Nagyszombat megyében pedig összesen 58 egyházi nevezetességhez vezető útvonalat ajánlanak a SacraVelo keretében.

A szakrális célállomások könnyebb elérését és megismerését többnyelvű információs és útvonaljelző táblák segítik, valamint mobilalkalmazás is készült, hogy kétkeréken is egyszerűen tudjanak tájékozódni a zarándokok. A projekt részeként több mint 120 biciklis pihenőhelyet alakítottak ki, és új kerékpárutak is épültek.

További információk, valamint ajánlott útvonalak a sacravelo.eu oldalon találhatók.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Halla Bálint

