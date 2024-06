Pannonhalmi Bazilika800 kenyér – Nemcsak finom, hanem jótékony célokat is szolgál

„A kenyérből egy font elég legyen napjában, akár egy étkezés van, akár ebéd és vacsora” – írta a bencés rend alapító atyja, Szent Benedek 1500 évvel ezelőtt Regulájában. Azt is kikötötte, hogy lehetőség szerint a monostort úgy építsék meg, hogy ott mindent elő tudjanak állítani, ami a megélhetéshez szükséges. Az ezeréves pannonhalmi apátságot is eszerint tervezték meg. Hosszú évszázadokon át működött sütőház a falakon belül, ahol a mindennapi kenyeret sütötték. Még a 20. századból is van arra adat, hogy két pék dolgozott a monostorban.

Az apátság saját szántóföldjein termesztette a búzát és a többi gabonanövényt. A gabonát vermekben tárolták. Pannonhalmán a külső kapu közelében lévő kisebb tárolóépületet (a mai gimnázium területén) a 18. század elején búzásháznak nevezték, amelynek helyén 1747-ben kezdték építeni az ötezer mérőt befogadó magtárt. Itt elsősorban a monostor gabonaszükségletét tárolták. A major melletti magtárt 1757-ben szentelték fel. A kapu melletti granariumból a közelben lévő szárazmalomba hordták és ott őrölték meg a monostori ellátást szolgáló gabonát. A liszt a konyhához közeli sütödébe került, itt készült a kenyér.

A monostori műhelyek többségében általában világi alkalmazottak dolgoztak. A 18. századi számadáskönyvekben rendszeresen szerepel a konvenciós péknek kifizetett juttatás, tehát fizetett pék dolgozott a monostori sütödében. Egy szerzetesről azonban tudjuk, hogy szeretett és tudott kenyeret sütni. Az 1690 körül meghalt Dulics Konstantin laikus testvérről feljegyezték, hogy kiváló kertész volt, emellett a konvent szakácsaként is tevékenykedett. Kertészként sok gyümölcsöt tálalt fel rendtársainak, és ízletes kenyeret sütött. Mindezt saját rendtársai jegyezték fel gyászjelentésében.

A kenyeres hagyományokat a Pannonhalmi Főapátság 2024-ben, a jelenleg is álló Szent Márton-bazilika újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulóján felélesztette, és a sokorópátkai Pedró pékséggel együttműködve alkotta meg a Pannonhami Bazilika800 kenyeret. A stílszerűen 800 grammos cipó megvásárlása jótékony célokat szolgál, hisz a bevétel egy részét a Pannonhalmi Főapátság Karitász-szervezetének karitatív tevékenységére fordítják.

A Pannonhalmi Bazilika800 kenyér a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjében a Pausa cukrászdában és a Pedró pékség üzleteiben vásárolható meg.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Hajdú D. András; Pintér Ádám

Magyar Kurír