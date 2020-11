Pápai áldásban részesült a szeged-tarjánvárosi sajtóapostol

A kézzel másolt Biblia és a Hangos Biblia elkészítése, digitalizálása; a Szőlőfürt című plébániai újság szerkesztése; a tarjánvárosi plébánia honlapjának és közösségi oldalának létrehozása, kezelése; kirándulások szervezése; az egyházi események fotózása is Zólyomi Norbert nevéhez fűződik.

Ötvenedik születésnapja alkalmából a szentmise végén köszöntötték fel a Tátra téri Szent Gellért-templom hívei a sajtóapostolt, aki Ferenc pápa áldásában is részesült. A Rómából érkezett sorokat az egyházközség képviselő-testületének elnöke olvasta fel.

A köszöntést fogadva Zólyomi Norbert kifejezte: szívesen és örömmel szolgál a plébánián 1993 óta. Továbbra is szeretne a tarjáni közösség része lenni, sajtóapostolként, hiszen e hivatásban érzi teljesnek magát. Küldetése nem csupán kateketikai, egész személyiségével szeretné hirdetni az örömhírt.

Benyik György plébános sajtónyilatkozatában elmondta: Zólyomi Norbert 1998-ban kapcsolódott be a plébániai hitoktatásba. A makkosházi általános iskolában, majd a plébánia közösségi házában tartott hittanórát általános iskolásoknak; később óvodai csoportoknak is. 2006-tól hivatalos megbízást kapott a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől a hitoktatásra. Ma a plébánia főállású hitoktatója: van csoportja a közösségi házban és a Bonifert Domonkos Általános Iskolában is. Elkötelezetten és nagy szeretettel készíti fel minden évben a hittanos fiatalokat az elsőáldozásra és a bérmálkozásra – Szögi Ildikó tanártársával, akivel együtt szervezik a nyári hittantáborokat is.

Forrás és fotó: delmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye



