Egri főegyházmegyei papi találkozót tartottak Bélapátfalván

A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve.
A szentbeszédet Csépányi Gábor, a budapest-pestszentlőrinc-szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri Főegyházmegye papságának most záruló lelkigyakorlatát vezette.
Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé.
Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk
– hangsúlyozta Csépányi Gábor atya.
Személyes életére vonatkozóan elmondta: 17 éve szentelték pappá, az ötödik szolgálati helyén van most, s minden helyezést úgy fogadott, hogy ezt a Szentlélek küldi, ajándékként.
Amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket
– fogalmazott a szentmise szónoka.
Ternyák Csaba érsek megköszönte Csépányi Gábornak a lelkigyakorlat vezetését. A főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyházmegye papságának odaadó szolgálatukért.
Az érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról: Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökről és Kovács Tamásról.
Ternyák Csaba köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, valamint az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet.
Majd a közösség előtt bemutatta az újmisés Łukasz Bernard Urych atyát.
A papi találkozó alkalmával bemutatott szentmise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-jétől érvényes személyi és szervezeti változásokat.
Forrás: Egri Főegyházmegye/Bérczessy András
Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert, Kissné Vanyó Boglárka
Magyar Kurír
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