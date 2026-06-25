Egri főegyházmegyei papi találkozót tartottak Bélapátfalván

A szentmise kezdetén Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: azért jöttünk, hogy szeretetben együtt legyünk, Isten országát építve.

A szentbeszédet Csépányi Gábor, a budapest-pestszentlőrinc-szemeretelepi Szent István király templom plébánosa mondta, aki az Egri Főegyházmegye papságának most záruló lelkigyakorlatát vezette.

Tanításában úgy fogalmazott: közvetítjük Jézus kegyelmét, s ehhez hitre van szükség, méghozzá erős hitre. A napi evangélium a sziklára és a homokra épített ház példázatán keresztül jól mutatja, miért fontos életünkbe beengedni Istent, s imádkoznunk, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé.

Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk

– hangsúlyozta Csépányi Gábor atya.

Személyes életére vonatkozóan elmondta: 17 éve szentelték pappá, az ötödik szolgálati helyén van most, s minden helyezést úgy fogadott, hogy ezt a Szentlélek küldi, ajándékként.

Amikor útnak indulunk, fogadjuk el, hogy Jézus küld bennünket

– fogalmazott a szentmise szónoka.

Ternyák Csaba érsek megköszönte Csépányi Gábornak a lelkigyakorlat vezetését. A főpásztor háláját fejezte ki az Egri Főegyházmegye papságának odaadó szolgálatukért.

Az érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról: Takács Alajosról, Darvas Lászlóról, Nagy Istvánról, Katona István püspökről és Kovács Tamásról.

Ternyák Csaba köszöntötte a gyémántmisés Kladiva Imrét, az aranymisés Kertész Ferencet, Mata Andrást, Szántó Józsefet és Szőke Józsefet, valamint az ezüstmiséjüket ünneplőket, Szűcs Zoltánt és Varga Józsefet.

Majd a közösség előtt bemutatta az újmisés Łukasz Bernard Urych atyát.

A papi találkozó alkalmával bemutatott szentmise végén Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette a 2026. augusztus 1-jétől érvényes személyi és szervezeti változásokat.

Forrás: Egri Főegyházmegye/Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert, Kissné Vanyó Boglárka

Magyar Kurír