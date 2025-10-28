Párizsban rendezik meg a 48. európai taizéi ifjúsági találkozót szilveszterkor

Kitekintő – 2025. október 28., kedd | 13:08
3

Minden év végén öt napra összegyűlik több ezer fiatal különböző országokból és felekezetekből egy európai nagyvárosban, hogy imádkozzanak és osztozzanak a helyi emberek és egyházi közösségek életében. Madrid, Wroclaw, Torino, Rostock és Tallinn után a taizéi közösség által szervezett 48. európai találkozót 2025. december 28. és 2026. január 1. között Franciaország fővárosában, Párizsban tartják.

Az európai találkozót a taizéi közösség készíti elő, együttműködve a helyi egyházakkal és a párizsi régió városaival.

A résztvevők elindulnak, maguk mögött hagyva otthonuk biztonságát és ismertségét, hogy a helyi emberek befogadják őket; hogy megismerjék és megosszák életüket és kultúrájukat; hogy találkozzanak más fiatalokkal egész Európából és azon túlról; hogy az életük értelmét keressék imádság, csend és ének, személyes elmélkedés és megosztás által, és hogy együtt lépjenek be az új, 2026-os évbe.

A vendéglátók megnyitják ajtajaikat, fogadják az ismeretlen érkezőket, és készek megosztani velük az életüket egy rövid időre.

Ez kölcsönös bizalmat kíván mindenkitől, így a találkozó annak jelévé válik, miként élhetünk szolidaritásban és barátságban.

Szeretettel hívják a fiatalokat, hogy a 2025-ös év végét Párizsban töltsék. A helyi közösségek és magánszemélyek már készülnek erre a találkozóra.

A szilveszteri taizéi találkozóra a magyar résztvevők számára a Katolikus Ifjúsági Mozgalom közös kiutazást szervez. A találkozó programjáról részletesebben a taizéi közösség honlapján olvashatnak.

Az utazással kapcsolatos további információk és a jelentkezési oldal ITT érhető el.

Forrás és fotó: MKPK Ifjúsági Bizottsága, Katolikus Ifjúsági Mozgalomtaizéi közösség

Magyar Kurír

#ifjúság #lelkiségi mozgalmak #ökumené #programok #Taizé #találkozó #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató