Párizsban rendezik meg a 48. európai taizéi ifjúsági találkozót szilveszterkor

Az európai találkozót a taizéi közösség készíti elő, együttműködve a helyi egyházakkal és a párizsi régió városaival.
A résztvevők elindulnak, maguk mögött hagyva otthonuk biztonságát és ismertségét, hogy a helyi emberek befogadják őket; hogy megismerjék és megosszák életüket és kultúrájukat; hogy találkozzanak más fiatalokkal egész Európából és azon túlról; hogy az életük értelmét keressék imádság, csend és ének, személyes elmélkedés és megosztás által, és hogy együtt lépjenek be az új, 2026-os évbe.
A vendéglátók megnyitják ajtajaikat, fogadják az ismeretlen érkezőket, és készek megosztani velük az életüket egy rövid időre.
Ez kölcsönös bizalmat kíván mindenkitől, így a találkozó annak jelévé válik, miként élhetünk szolidaritásban és barátságban.
Szeretettel hívják a fiatalokat, hogy a 2025-ös év végét Párizsban töltsék. A helyi közösségek és magánszemélyek már készülnek erre a találkozóra.
A szilveszteri taizéi találkozóra a magyar résztvevők számára a Katolikus Ifjúsági Mozgalom közös kiutazást szervez. A találkozó programjáról részletesebben a taizéi közösség honlapján olvashatnak.
Az utazással kapcsolatos további információk és a jelentkezési oldal ITT érhető el.
