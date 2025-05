Parolin bíboros: Reméljük, az isztambuli tárgyalások utat nyitnak a békéhez

Minden szem Törökországra szegeződik, amely nemcsak XIV. Leó pápa első lehetséges úticélja, hanem az Ukrajna és Oroszország közötti, május 15-én kezdődő tárgyalások helyszíne is – fogalmaz Salvatore Cernuzio írásában a Vatican Newson.

A tűzszüneti egyezményt megcélzó isztambuli csúcstalálkozótól azt remélik, hogy 2022 óta először közvetlenül tárgyalnak egymással a háborúban álló felek; a ma kezdődő esemény tényleges résztvevőiről azonban egyelőre nincsenek publikus információk.

Pietro Parolin bíboros államtitkár egy ukrajnai témájú rendezvényen válaszolt a sajtó kérdéseire; az ukrán görögkatolikus egyház szervezésében megvalósuló nemzetközi konferencia a Pápai Gergely Egyetemen zajlott május 14-én, az esemény részletes leírását ITT olvashatják angol nyelven.

Parolin bíboros kifejezte reményét, hogy az Egyesült Államok közreműködésével létrejövő közvetlen tárgyalás során talán valóban személyesen is találkozik egymással Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök.

„Mindig reméljük, hogy lehetőség nyílik a békére – mondta a bíboros a média munkatársainak. – Örülünk annak, hogy végre lehetőség nyílt a közvetlen találkozóra. Reméljük, hogy megoldás születik a fennálló problémákra, és megkezdődhet a tényleges békefolyamat.” Az államtitkár szerint korai jóslásokba bocsátkozni arról, hogy mi fog történni, de él a remény, hogy a találkozás komoly kiindulópontot jelent a háború lezárásához.

Az egyházfő és Zelenszkij közötti hétfői telefonbeszélgetés kapcsán Pietro Parolin bíboros úgy vélte, egyelőre korai XIV. Leó pápa esetleges ukrajnai útjáról beszélni.

Leó pápa szenvedélyes felhívást intézett a háború sújtotta régiók érdekében a vasárnapi Regina caeli után, illetve a keleti egyházak jubileuma alkalmából mondott beszédében is.

„A jövőben is szót fog emelni a háború befejezése érdekében, mint eddig is tette, pápasága kezdete óta – biztosított róla a bíboros. – Továbbra is készen állunk ehhez teret is nyújtani. Talán túlzás lenne mediációról beszélni, de legalább alkalmas helyszínnel tudunk szolgálni a találkozókhoz.” Ugyanakkor a Vatikán nem kíván „beleavatkozni a már folyamatban lévő kezdeményezésekbe”.

A Szentszék arra törekszik, hogy közelebb hozza egymáshoz a feleket, ne újabb törésvonalakat generáljon – utalt rá Parolin bíboros. Megerősítette, hogy folytatódik az a folyamat, amelyet Matteo Zuppi bíboros küldetése kezdeményezett és támogatott, és melynek köszönhetően néhány, a családjától erőszakkal elszakított ukrán gyermek már hazatérhetett. Ebben fontos szerepe van a nunciatúráknak, amelyeken keresztül „neveket cserélnek”, illetve a helyi hitelesítésen. Az értintett gyermekek száma továbbra is erősen vitatott, de a legfontosabb – mondta az államtitkár – az, hogy hazatérhessenek családjukhoz, otthonaikba, szeretteikhez.

A Közel-Kelet kapcsán Parolin bíboros elmondta, továbbhaladnak a Ferenc pápa által megkezdett úton: ezután is felszólítanak a gázai konfliktus lezárására, a túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segélyek Gázába juttatása érdekében. Ezekben a kérdésekben, illetve a közel-keleti keresztény jelenlét témájában a konklávé előtti üléseken sokan „komoly beavatkozást” szorgalmaztak.

Kikerülve azokat az újságírói kérdéseket, amelyek a konklávé előtti és alatti vitákra vonatkoztak („Ne kérdezzenek olyat, amire nem válaszolhatunk” – mondta mosolyogva), Parolin bíboros inkább az új pápáról beszélt, aki nagyon pozitív visszajelzéseket kapott. „Nagyon nyugodtnak mutatkozott. A béke embere, békét szeretne, és békét fog építeni a hidakon keresztül, amikről első beszédében is szólt, amikor a híveket köszöntötte.”

Végül egy, XIV. Leó pápa lehetséges első apostoli útjára vonatkozó kérdésre válaszolva a bíboros államtitkár azt mondta: „Niceára gondolok. Fontos a Katolikus Egyház számára, és az ökumené számára is. Egyértelmű volt, hogy Ferenc pápa odautazik. Azt gondolom, Leó pápa is ezt fogja tenni.”

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media (archív)

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír