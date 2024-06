Parolin bíboros a Svájcban megtartott békekonferenciáról nyilatkozott az olasz szenátusban

Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár nyilatkozatában hasznosnak minősítette az orosz–ukrán háborúról szóló Svájcban tartott békekonferenciát, de számos résztvevő megállapította: korlátot jelentett, hogy Oroszország nem volt jelen. „A békét mindig együtt lehet megteremteni” – hangsúlyozta a vatikáni államtitkár az olasz szenátusban a béketeremtésnek szentelt rendezvényen.

„Sokaktól hallottam – és tetszett –, hogy nem állunk háborúban Oroszországgal, azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk az utat a békéhez Oroszország és Ukrajna között” – mondta a bíboros.

Pietro Parolin bíboros a svájci békekonferencián

Hangsúlyozta az igazságos jelző fontosságát a béke szó kapcsán: „Egy igazságos béke... amely a nemzetközi jog elvein és az ENSZ Alapokmányának szigorú betartásán alapul”. Ehhez kell társulnia a testvériség elvének, amely a rendeletekben is konkrét alkalmazásra talál.

Ha nem teszünk erőfeszítéseket, hogy testvérnek érezzük magunkat ezen a világon, soha nem leszünk képesek leküzdeni a konfliktusokat”

– mutatott rá a bíboros.

A vatikáni államtitkár szerint

a nagy probléma, amellyel ma szembesülünk, és ami azzal a ténnyel függ össze, hogy a nemzetközi szervezetek nem, vagy alig működnek, az a kölcsönös bizalom abszolút hiánya:

Már nem bízunk egymásban, és ezért növekszik a hagyományos fegyver- és a nukleáris arzenál. Mindenki biztosítani akarja, hogy meg tudja védeni magát a másiktól, akiben már nem bízik, és akit nem tisztel.”

A fegyverkereskedelem mögött nagy gazdasági érdekek húzódnak – jelentette ki a bíboros államtitkár, megismételve Ferenc pápa felhívását a fegyverkezés megállításáról, amit úgy tűnik, a kormányok és a politikai pártok nem hallanak meg. Amikor a piac kritériumai irányítják a csoportokat és a kormányokat, „logikus”, hogy a pápa jogos felszólítását a fegyverek terjedésének megállítására nem hallgatják meg – húzta alá Parolin bíboros. „A pápa bátor, mert továbbra is hangsúlyozza az álláspontját. Ez egy olyan téma, amelyet többször is nyomatékosít, és reméljük, hogy apránként eljut a fülekhez” – tette hozzá.

Amikor az Ukrajnába történő fegyverküldésről szóló, az olaszországi közéletben zajló vitáról kérdezték, Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a probléma megoldásának egyetlen módja az, ha a felek feltétel nélkül elkezdenek beszélni egymással; csak akkor lehet leállítani a fegyverküldést is. A vatikáni államtitkár szerint azonban az első lépés az, hogy „akár nagyon diszkréten és bizalmasan is meg lehet kezdeni a tárgyalásokat a két fél [Oroszország és Ukrajna] között, hogy elkezdjenek beszélni egymással”. Tehát igen – mondta Parolin bíboros –, Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenléte egy párbeszédasztalnál minden bizonnyal megfontolandó:

A békét ketten teremtik meg, különben, ha az egyik hiányzik, nem lehet béke.”

Végül a vatikáni államtitkár megerősítette libanoni látogatásának hírét, amelyre – a libanoni sajtó előrejelzése szerint – június végén kerülne sor. Nem diplomáciai látogatásról, és nem is a szentföldi békéért folytatott misszióról van szó – tekintettel az Izraellel kialakult közelmúltbeli feszültségekre, amelyek úgy tűnik, hogy áthelyezik a konfliktus tengelyét a Közel-Keleten. „A Szuverén Máltai Lovagrend helyi közössége hívott vissza korábban, hogy tekintsem meg tevékenységüket, amelynek nagy társadalmi hatása van a totális válság idején.” A libanoni válság mindenre kiterjed, és „minden bizonnyal ott is megpróbálunk egy kicsit segíteni, ahogyan a Szentszék diplomáciája mindig is tette, hogy intézményes megoldást találjanak”.

A szenátusi rendezvényen Parolin bíboros felhívást intézett minden keresztényhez: „Ebben a háborús időszakban sürgősen szükség van arra, hogy szívükön viseljék a béke ügyét.” „Sok nemzet egét elsötétítik a háborúk felhői, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek harmóniában éljenek” – hangsúlyozta. Hozzátette, „tanúi vagyunk világunkban az új árkok szaporodásának és az ideológiai pozíciókban való megmerevedés tendenciájának”. Ezért olyan elkötelezettségre van szükség, amely

érzékennyé teszi azokat, akik az igazságszolgáltatással és politikával foglalkoznak, hogy következetesen cselekedjenek, az evangélium és az etikai elvek által ösztönözve”.

A bíboros annak a meggyőződésének adott hangot, hogy el kell kezdeni a fiatalok nevelését „a befogadás kultúrájára, elkerülve a kirekesztés logikájának, valamint az ellenségességet tápláló előítéleteknek és sztereotípiáknak a kísértését”.

„A sorsunk nem a halál, hanem az élet, nem a gyűlölet, hanem a testvériség, nem a konfliktus, hanem a harmónia.

A béke az a csillag, amely megvilágítja és irányítja az egész Föld sorsát. Essenek ki a kezünkből az Istent sértő és az emberi méltóságot meggyalázó fegyverek!” – kérte Pietro Parolin bíboros államtitkár az olasz szenátusban.

A szenátusban megtartott találkozó után a vatikáni államtitkár Matteo Zuppi bíborossal, az Olasz Püspöki Konferencia elnökével együtt egy humanitárius és etikai kérdésekkel foglalkozó programon vett részt. Ebből az alkalomból ismét szólt a békéről. „Bármilyen helyzet, ahol fennáll a veszélye annak, hogy a konfliktusok kiszélesednek, elmélyülnek és elmérgesednek, csakis nagy nyugtalanságot okozhat – fogalmazott, válaszolva egy libanoni–izraeli offenzíva következményeivel kapcsolatos kérdésre.

Parolin bíboros a reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt eseményei, köztük a pápa részvétele a G7-csúcstalálkozón és szentszéki delegáció jelenléte a svájci békekonferencián „hagyhat valami nyomot... és az elvégzett vetés meghozza gyümölcsét”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala; ANSA

Magyar Kurír