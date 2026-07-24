Parolin bíboros: Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz

Az eseményen Parolin bíboros megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. „Az erőszak soha nem produktív” – jegyezte meg a harminc éve Olaszországban élő marokkói származású vállalkozó, Abderrahim Fakir halálát követő bolognai tüntetések kapcsán.

Nincs kilátásban a béke Ukrajnában

„Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk: eszkaláció van, miközben a béke továbbra sincs kilátásban” – fogalmazott Pietro Parolin újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár Antonio Preziosi újságíró, a Tg2 igazgatója Pasqua di pace. Da Giovanni XXIII a Leone XIV verso il Giubileo del 2033 (A béke húsvétja. XXIII. Jánostól XIV. Leóig, a 2033-as jubileum felé) című könyvének bemutatóján vett részt a Borromeo-palotában, a Szentszék olaszországi nagykövetségén.

Parolin bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárának beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a háború kezdete óta az egyik legintenzívebb támadás történt Ukrajnában.

Vissza kell térni a tárgyalásokhoz Iránban

Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. „Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem” – mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, „az ország és a világ javára is”, mivel „ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét” – tette hozzá.

Nem a falakra, igen a hidakra

Az izraeli hadsereg által a Gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját: „Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel: nem a falakra, igen a hidakra.” Ez az alapelv egyben a Vatikán véleményét is jelenti a kérdésben, szögezte le.

Az erőszak soha nem produktív

Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolognai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. A 42 éves marokkói származású vállalkozó, Abderrahim Fakir július 19-én, vasárnap halt meg az olaszországi Bolognában, miután egy rendőri intézkedés során a földre kényszerítették, és megbilincselték. A több mint harminc éve Olaszországban élő férfi halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetéshullámot indított el. „Csak remélem, hogy kiderül az igazság” – jelentette ki a vatikáni államtitkár. Majd arra hívott, hogy a nyomozás „nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül”, ami „soha nem produktív”.

Az Egyház szerepe a békében

Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért lelőtte az üzletéből menekülő rablókat. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól, ezzel kapcsolatban kérdezte Pietro Parolint is egy újságíró a könyvbemutatón. A vatikáni államtitkár megerősítette az Egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen ennek az esetnek a fényében. „Az Egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek” – jelentette ki a bíboros. Felidézte a magvető példázatát, és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás „gyümölcsöző lesz”. „Az Egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe”, és „függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez” – fogalmazott.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír