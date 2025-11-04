Passiójáték-szervező képzés indul Pécsen

A képzés keretében Meskó Zsolt író-rendező és munkatársai a főiskola épületében díjmentesen vezetik be az érdeklődőket a templomi passiójáték szervezésének világába.

A képzés mottójához híven – „Legyen minden templomban passiójáték!” – plébániák, templomi közösségek, hittancsoportok képviseletében várnak jelentkezőket s mellettük egyéni szervező jelölteket, akik az elkövetkezendő években saját plébániájukon tervezik a húsvéti passiójáték megszervezését, megrendezését.

Az elmúlt két évben a Pasaréti Színjátszókör és Meskó Zsolt vezetésével több mint 30 helyen születtek az országban új passiójátékok, a képzés eredményeként.

A november 9-i első képzési napon, mely 10:00-től 18:00 óráig tart, a résztvevők a számukra biztosított térítésmentes tankönyvek segítségével ismerhetik meg a közösségépítés, a passiójáték előkészítésének, rendezésének alapjait, mellyel a téli időszakban már ők is el tudnak indulni saját csapatuk szervezésében.

A képzés második napjára tavasszal kerül sor.

A szervezők az új passióknak ingyenesen biztosítanak, akár 50-60 főnek is jelmezeket, segítenek a hang- és fénytechnika összeállításában, szövegkönyvet, plakáttervet és zenei anyagot is ingyenesen bocsátanak a szervezők részére.

A képzés részeként megtanított passiójátékban minimum 5, de akár 100 fő is részt vehet. Az előadásban csak 5 szöveges szereplő van, így ez megkönnyíti a betanítást és az előadást.

A képzés díjmentes.

Jelentkezni a vajda.rita0430@gmail.com e-mail-címen lehet.

Pontos cím: www.pphf.hu

(X)

Fotó: Merényi Zita (archív); Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír