Pasztorális svédasztal Szegeden – Egyházmegyei szerzetesrendek és mozgalmak képviselői találkoztak

Ennek a pasztorális fókuszú találkozónak célja – ahogyan a korábbi években is – az egyházmegyei pasztorációs szereplők közötti kapcsolatok mélyítése, egymás megismerése és az együttműködés erősítése volt. A „svédasztal” elnevezés a sokszínűségre utal: a jelenlévők annak a közösségnek a tapasztalataival gazdagítják egymást, amelyből érkeztek.

Az estet Kondé Lajos pasztorális helynök nyitotta meg, aki egy személyes emlékét idézte fel Assisiben tett látodatásáról, példaként állítva Szent Ferenc alakját is, aki különösen kapcsolódott a teremtett világhoz.

A találkozón az együtt töltött idő keretét a „párbeszéd a Lélekben” módszere adta: a szinodális megközelítés lehetővé tette, hogy a résztvevők ne csupán véleményt cseréljenek a Laudato si’ enciklika üzenetéről, hanem valódi meghallgatással figyeljenek egymásra és a Szentlélek indításaira.

A kiscsoportos beszélgetések során a teremtésvédelem gyakorlati megvalósításáról, a közös otthon iránti felelősségről és a közösségeinkben rejlő lehetőségekről esett szó, a rövid szentségimádások alatt pedig a résztvevők az Oltáriszentség elé vitték mindazt, ami a szívükben volt.

A találkozó végén, a Pasztorális svédasztal hagyományaihoz híven, közös vacsora várta a jelenlévőket. A személyes beszélgetések során továbberősödtek azok a szálak, amelyek az egyházmegye különböző közösségeit összekötik, reményt adva a jövőbeni közös munkálkodáshoz.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír